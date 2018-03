Il vento ribalta transenne e jersey E la pioggia non molla la fiera

TEMPESTA FRIEDERIKE IN NORD EUROPA/ Video - vento in Olanda e Germania : morti - camion ribaltati e traffico ko : Tempestw FRIEDERIKE in NORD EUROPA: vento in Germania, Olanda, Belgio e Francia. Video e ultime notizie, 6 morti, traffico ko sule autostrade, camion ribaltati, treni e aerei fermi(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:13:00 GMT)

vento forte : si ribalta camion nelle Marche - sulla Fabriano-Sassoferrato : E' il Vento il protagonista attuale della situazione meteorologica in Italia. Intensi venti di libeccio stanno interessando soprattutto le zone prossime all'Appennino, con raffiche prossime ai 100...

Maltempo - forte vento nel Fabrianese : si ribalta un autocarro : Maltempo e forte vento nel Fabrianese dove un autocarro si è ribaltato. I vigili del fuoco sono intervenuti nella Sp 16 al Km 19 lungo la strada che va da Fabriano a Sassoferrato, nei pressi dell’incrocio per Bastia, perché tale autocarro si è rovesciato su un fianco a causa del forte vento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’automezzo e prestato assistenza durante le fasi di recupero. Non ci sono danni a persone. La ...

Maltempo Sardegna : telone di tir si ribalta per il vento a Olbia : Questa mattina a Olbia il telone di un autoarticolato che transitava sulla sopraelevata Nord in direzione Palau, è stato ribaltato da una raffica di vento forte. L’intelaiatura è finita sulla corsia opposta. Illeso l’autista dell’autoarticolato. Non si segnalano feriti o ulteriori danni. Sul posto gli agenti della polizia locale di Olbia. L'articolo Maltempo Sardegna: telone di tir si ribalta per il vento a Olbia sembra essere ...