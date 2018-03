Il segreto per vivere bene? L’amore e l’amicizia  contano più del colesterolo

Il segreto - trame 19-23/03 : arriva una tremenda notizia per Beatriz - eccola Video : Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali riguardanti Il Segreto [Video], la serie iberica ambientata nel piccolo borgo di Puente Viejo. Cosa vedranno i telespettatori italiani negli episodi inediti che andranno in onda dal 19 al 23 marzo 2018? Per scoprirlo continuate a leggere l'intero articolo. Matias decide di lasciare definitivamente Beatriz Dos Casas Hernando e la moglie Camila, dopo aver scoperto che la loro figlia ha una tresca ...

Uomini e Donne. Gemma Galgani e il fisico perfetto a 68 anni : ecco il suo segreto : Come fa Gemma Galgani ad essere sempre in perfetta forma? Qual è la dieta che segue? A 68 anni riesce ancora a sfoggiare un corpo invidiabile. Ma come fa? La protagonista del trono over di Uomini e ...

Il segreto news palinsesto : buone notizie per i fans - eccole : Cambia ancora il palinsesto Mediaset e questa volta la soap iberica Il Segreto ha la meglio. Da tempo i fans sono delusi dalle decisioni prese dai vertici del Biscione, ma ora cambieranno idea, che sta succedendo? Nuovo palinsesto Mediaset: torna il Segreto in prima serata Siamo felici per tutti coloro che seguono la soap di Aurora Guerra, il Segreto. Trasmesso da canale 5, non ha fatto un giorno di vacanza durante l’estate 2017. In ...

Arte - autoritratto segreto di Michelangelo/ Scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna : Arte, autoritratto segreto di Michelangelo: Scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna. Il disegno è emerso in queste ore, questo quadro risale al 1525 ed è a Londra.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Il segreto - anticipazioni Spagna : tragedia a Puente Viejo per colpa di Francisca Video : Nelle prossime settimane nella serie iberica Il Segreto [Video] si verifichera' una tragedia immane che sconvolgera' l'intera cittadinanza di Puente Viejo. Come sempre dietro a qualcosa di male c'è lo zampino di donna Francisca, la signora più potente di tutta la regione. Da alcuni giorni in paese è giunta la bellissima Julieta con la figlioletta Ana. Alla new entry, che ha miracolosamente salvato la vita a Jaunita, è stato offerto un lavoro da ...

Perché Elon Musk sta assumendo in gran segreto scrittori satirici : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Veicoli elettrici, energie alternative, ricerca spaziale, trasporti e logistica, interfacce uomo-macchina, lanciafiamme e satira. Si allunga l’elenco degli interessi di Elon Musk che, stando a quanto riportato dal Daily Beast, avrebbe messo sotto contratto parte dello staff del sito satirico The Onion, pungente e irriverente al punto di avere preso di mira lo stesso Musk, scrivendo che “offre 1,2 miliardi di ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : un terribile segreto per ALICIA : Un nuovo, grandissimo mistero è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Come già accaduto per altri enigmi negli scorsi mesi, ancora una volta le anticipazioni sugli episodi prossimamente in onda in Germania non rivelano molto, ma lasciano comunque intuire che per il trio protagonista stia per esplodere una vera e propria bomba… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe in onda sui teleschermi tedeschi a metà ...

“Un pezzo unico al mondo”. Un sigaro da quasi 800 euro - per il quale è pronta a scatenarsi un’asta ferocissima. Vecchio - già fumato - desideratissimo. Il segreto dietro il suo valore : Se siete appassionati di cimeli e oggetti di importanza storica, forse fareste meglio a tenere gli occhi ben puntati su questo sigaro. Che, a una prima occhiata, potrebbe effettivamente non catturare più di tanto la vostra attenzione ma per il quale gli astri hanno disegnato un percorso decisamente originale: sarà infatti battuto all’asta per un valore iniziale di circa 700 sterline (più o meno 790 euro) ma che potrebbe salire ...

Isola dei Famosi - Stefano De Martino sta male. Il ballerino ex marito di Belen sta attraversando una grossa crisi e sembra che non riesca a resistere ancora molto. È stato lui stesso a confessarlo a una persona fidata che - però - non ha mantenuto il segreto : Stefano De Martino sta male. Attenzione, non vogliamo mettervi in ansia, sappiamo che tenete a lui e quindi spiegheremo subito cosa lo fa stare male. Sono mesi che Stefano De Martino è in Honduras: non gli era mai capitato di stare lontano dalla sua famiglia per tutto questo tempo. E soffre. Sente la nostalgia del piccolo Santiago, sente la nostalgia di casa e in certi momenti avrebbe voglia di tornare. però non può: deve portare a termine la ...

Il segreto - puntate spagnole : una grave minaccia per Francisca : Anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Donna Francisca in pericolo Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì pomeriggio. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Donna Francisca verrà minacciata dal suo nuovo capomastro. L’uomo prenderà il posto del fidato Mauricio. Graciano Larraz, questo il nome del nuovo capomastro, è un uomo instancabile, ligio al dovere ma non accondiscendente come Mauricio. Difenderà la ...

SIMONE SCIPIONI VINCE MASTERCHEF ITALIA 7/ "È stato difficile mantenere il segreto per tanti mesi" : SIMONE SCIPIONI, vincitore di MASTERCHEF ITALIA 7, è soddisfatto della sua esperienza che lo ha reso una vera star nel suo paese di origine. Per questo non ès stato facile tenere il segreto.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:58:00 GMT)