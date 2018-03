Il Pd non salirà sull'Aventino. E allora cosa farà? : Il Pd boccia qualsiasi ipotesi di Aventino, soprattutto in vista della partita sui nuovi presidenti di Camera e Senato . Ma conferma, senza eccezioni al momento, la linea del no a un governo con i 5 ...

Il Pd non salirà sull'Aventino. E allora cosa farà? : Il Pd boccia qualsiasi ipotesi di Aventino, soprattutto in vista della partita sui nuovi presidenti di Camera e Senato. Ma conferma, senza eccezioni al momento, la linea del no a un governo con i 5 stelle o con la Lega, restando all'opposizione. Tuttavia, i dem ritengono che un eventuale esecutivo guidato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini rappresenti un "pericolo per il Paese", che va evitato. Per questo, il Pd non ...

Renzi non salirà al Quirinale Consultazioni? Vado a sciare : Matteo Renzi dopo l'annuncio (finto) delle dimissioni da segretario del Pd, torna a parlare e lo fa ai microfoni di Radio Capital. L'ex premier torna sulla grande sconfitta del Pd e spiega quali saranno le sue prossime mosse: "Non guiderò la delegazione che andrà al Quirinale per le consultazioni per la formzaione del nuovo governo". Poi ha aggiunto: "Deciderà la direzione, io Vado a sciare". Insomma ...

