Il nostro cervello produce nuovi neuroni? : Da quasi 90 anni i ricercatori cercano di capire se negli umani adulti si producano nuove cellule: ora un nuovo studio lo esclude, ma se ne discute molto

Dalle demenze all'Alzheimer : il mondo del nostro cervello osservato speciale per una settimana : Al via oggi in tutto il mondo la settimana del cervello, la ' Brain Awareness Week ', l'annuale iniziativa dedicata alla comunicazione delle neuroscienze promossa in Europa dalla European Dana Alliance for the Brain e, negli ...

Amicizia e neuroscienze : il nostro cervello è più in sintonia con chi è nostro amico : La serie di video osservata dai ragazzi comprendeva numerosi argomenti e generi, tra cui politica, scienza, commedia e video musicali. Ogni partecipante ha guardato gli stessi filmati, seguendo il ...

Embrioni ibridi pecora-uomo - la paura degli scienziati : "Le staminali rischiano di rendere il cervello dell'animale simile al nostro" : In un futuro non troppo lontano gli organi umani, necessari per i trapianti, verranno fatti crescere direttamente all'interno degli animali. L'annuncio fatto da un team di scienziati dell'Università ...

Ricerca : il nostro cervello trasmette informazioni luminose come una fibra ottica : Il nostro cervello trasmette informazioni luminose come una moderna fibra ottica. Questa nuova ipotesi avanzata da un gruppo di Ricercatori italiani, potrebbe contribuire a spiegare il grande salto evolutivo che ha permesso di realizzare le più complesse manifestazioni dell’intelligenza, come la coscienza, la volontà e la memoria. Lo studio è stato recentemente pubblicato su una rivista del gruppo Nature “Scientific Reports”, frutto del lavoro ...

SISSA Così il nostro cervello disegna il mondo : Diamond aggiunge che 'la corteccia parietale posteriore compie un passaggio fondamentale nell'elaborazione complessiva compiuta dalla corteccia, facendo in modo che le cose che appartengono al mondo ...