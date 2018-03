Il mistero di Evelyn McHale

vanityfair

(Di domenica 18 marzo 2018) È una storia incredibile, di quelle su cui, negli anni, si sono ricamate leggende. Era il maggio del 1947, quando la rivista Life dedicò una pagina intera a una foto scattata da uno studente di fotografia, un certo Robert Wiles: era l’immagine di una donna che si era suicidata, buttandosi dalla cima dell’Empire State Building, nel cuore di New York. Nulla di truculento però: si vede un’elegante ragazza adagiata sul tetto di una limousine, come se stesse dormendo, in una posa composta. Quella donna erae il primo maggio, appena lasciato il suo fidanzato, lei, che allora aveva 23 anni, aveva scritto un appunto: «Sta molto meglio senza di me… Non sarei una buona moglie per nessuno». Poi andò su, fino alla piattaforma di osservazione dell’Empire State Building e saltò. Andy Warhol, proprio per la foto che la ritraeva distesa su quella macchina, ...