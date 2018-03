Il METEO a lungo termine | una sfida scientifica che aumenta l' affidabilità

Previsioni METEO Febbraio 2018 - la tendenza a lungo termine : il gelido Burian potrebbe arrivare davvero - ma non in tutt’Italia : Previsioni Meteo Febbraio – Inizierà tra una settimana esatta il mese di Febbraio , l’ultimo dell’inverno Meteo rologico 2017/ 2018 : dopo i Giorni della Merla condizionati da un anticiclone molto mite in tutto il Paese, la situazione potrebbe cambiare proprio nel primo weekend del nuovo mese, tra Venerdì 2 e Domenica 4 Febbraio . Una tendenza sempre più insistente negli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, che ...

Previsioni METEO - FOCUS a lungo termine : sarà un Gennaio senza freddo fino a metà mese - ma con tanta pioggia al Nord e neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo un mese di dicembre trascorso con buone performance invernali e anche con diverse nevicate, fino in pianura al Nord, non si intravedono dichiarate prospettive invernali per Gennaio 2018. Il mese tradizionalmente più freddo dell’anno potrebbe trascorrere, per buona parte, all’insegna di un clima non freddo per l’Italia, il Mediterraneo centrale e per l’Est Europa in genere. Ciò perchè ...