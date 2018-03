Il costo dell' accoglienza nel 2018 può arrivare a sfiorare i sei miliardi

Michelangelo ha nascosto se stesso in un ritratto della poetessa Vittoria Colonna : Michelangelo potrebbe aver nascosto una sua caricatura nel ritratto dell'amica e poetessa Vittoria Colonna, eseguito nel 1525 e oggi conservato al British Museum di Londra: è la piccola sagoma di un uomo intento a dipingere, quella che emerge osservando attentamente i tratti di penna che definiscono le pieghe dell'abito della nobildonna, all'altezza dell'addome. A indicarlo è lo studio pubblicato sulla rivista Clinical Anatomy da ...

Questa Leica è la macchina fotografica più costosa della storia : Non sarà la macchina fotografica con la definizione più alta, non avrà l’obiettivo più potente e nemmeno la possibilità di condivisione diretta delle immagini via wi-fi, ma è sicuramente quella più ambita di sempre. La casa d’aste WestLicht di Vienna ha battuto la Leica 0 Series, numero di serie 122, per la cifra record di 2,96 milioni di dollari, permettendole il titolo di macchina fotografica più costosa della storia. Il prezzo di ...

Messina - un milione e seicentomila euro : ecco il costo della tangente : Il prezzo della corruzione era compreso nel capitolato d'appalto. Lo scrive il gip di Messina Salvatore Mastroeni nell'ordinanza di custodia cautelare che ha...

Questa pizza è una Craccherita costosa. Ma la gente fa la fila per la Margherita e il pane e burro dello chef : Sedici euro per una pizza Margherita che non è quella della tradizione napoletana. Siamo pazzi? Sui social e sui siti in cui i frustrati della forchetta amano scatenarsi , TripAdvisor et similia, è ...

Gli interessi in gioco - il costo delle alleanze. A partire dall’impresa : Renzi, poi nel giro di 48 ore in sequenza ravvicinata Zanda, Calenda, Orlando, Martina e ancora Di Maio con una lettera inviata a La Repubblica... i forti mal di pancia del Pd di fronte a una possibile alleanza con il M5S, il ribollire sulla rete dei grillini mostrano quanto può essere faticoso stringere un accordo, anche solo di programma in questo momento in questo paese.Molto più semplice se ad avere la maggioranza è un ...

Aumenta il costo delle sigarette : ecco tutti i dettagli : Dal giorno 8 marzo 2018 sono ufficialmente scattati gli aumenti dei prezzi per le sigarette vendute sul territorio italiano. La decisione è stata presa solo martedì 6 marzo ed è stata diffusa attraverso un comunicato dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (AAMS). Sono stati gli stessi Monopoli ad aver anche rivelato che l'aumento non è colpa del Governo italiano, ma è stata una richiesta fatta direttamente dai produttori ...

MWC2018 - Il costo della sicurezza per le imprese - : Per questo sono chiamate ad adottare una strategia di sicurezza agile e dinamica, che consenta loro di cogliere tutte le opportunità che l'economia digitale oggi offre. Serve quindi investire in ...

“Meghan e Kate insieme all’evento - ma gli abiti…”. La curiosità sul costo dei vestiti che le due “protagoniste” della Casa Reale inglese hanno scelto per apparire insieme sul palco. Entrambe in blu - ma con una bella differenza… : Il matrimonio tra Meghan e il principe Harry ormai è questione di poco tempo, i preparativi sono a buon punto e i pettegolezzi si stanno spargendo su tutte le pagine cartacee e online del mondo. Sarà il matrimonio dell’anno. Ma c’è chi mette il dito nella piaga paventando rapporti tesi con qualcuno nella Casa Reale inglese. Chi spettegolava su una presunta antipatia tra lei e Kate Middleton faccia subito un passo indietro: le ...

Ecco chi finanzia la costosa campagna della Bonino : Paginate comprate sui quotidiani nazionali, megaschermi nelle stazioni ferroviarie, pubblicità su internet, cartelloni sui bus pubblici, incontri in giro per la penisola. Una campagna impegnativa per +Europa, il neonato movimento politico di Emma Bonino, anche economicamente. Appunto, ma chi paga? La lista è stata creata alla fine del 2017, quindi poco prima del voto, e solo grazie all'unione con il Centro democratico di Bruno Tabacci è ...

Nuova Zelanda svela 'attentato nascosto' alla regina dell'81 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Riforma pensioni/ Cofferati : riadeguare gli assegni al costo reale della vita (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 28 febbraio. Cofferati: riadeguare gli assegni al costo reale della vita. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:19:00 GMT)

‘La forma dell’acqua’ e ‘Il filo nascosto’ - due film che aiutano a capire se stessi e l’amore : Chi ama il grande cinema – quello per intenderci che colpisce dritto al cuore, quello che ti catapulta in un frullatore di emozioni, facendoti trascorrere un paio d’ore di puro piacere visivo e godimento dell’anima – corra subito a vedere due film in programmazione in questi giorni: La forma dell’acqua (The shape of water), diretto da Guillermo del Toro e premiato con il Leone d’oro al 74° Festival del Cinema ...

Regione Lazio - i “comandati” della Pisana aumentati nel 2017. costo? 6 - 7 milioni : Ben 6,7 milioni di euro, un milione in più rispetto al 2016. E il conto totale, in tre anni, arriva a sfiorare quota 20 milioni di euro. L’arruolamento dei comandati in Regione Lazio non si è fermato nemmeno nel 2017. Dopo il caso – sollevato da IlFattoQuotidiano.it – dei politici con o senza poltrona, militanti, amici e avvocati di fiducia, assunti in altri enti e società partecipate ma stipendiati negli anni dalla Pisana, sono ...

Il filo nascosto è un nuovo Il Petroliere - la follia dell’eccellenza : Tipi come Paul Thomas Anderson e come Daniel Day Lewis non possono che rimanere affascinati dalla storia di Reynolds Woodcock, stilista britannico negli anni ‘50 all’apice della carriera, un perfezionista oltre l’immaginabile, un artista che lavora con le mani, che crea per mesi un abito e lo firma al suo interno, tutto con una terribile fatica e un’esigenza di strutture, metodi e ordine intorno a sé maniacali. Sia il regista che l’attore sono a ...