IL CASO Davide Astori e Idy Diene | non dimentichiamo quei grandi momenti che ci uniscono

ilsussidiario

: Daniele per Davide. E no, nessuna esultanza. Ti chiedi se sia un caso o meno, la chiami coincidenza. La verità è ch… - LiaCapizzi : Daniele per Davide. E no, nessuna esultanza. Ti chiedi se sia un caso o meno, la chiami coincidenza. La verità è ch… - andreabanchelli : RT @fcolarieti: Il caso David Rossi a Rieti, il video integrale della presentazione del libro di @davide_vecchi insieme ad @a_monteleone ht… - a_monteleone : RT @fcolarieti: Il caso David Rossi a Rieti, il video integrale della presentazione del libro di @davide_vecchi insieme ad @a_monteleone ht… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Due fatti hanno sconvolto Firenze e tutto il paese qualche giorno fa, fatti tragici che hanno mosso qualcosa nel popolo non lasciando indifferenti. GABRIELE TOCCAFONDI(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 08:30:00 GMT)THYSSENKRUPP, EX MANAGER CHIEDE LA GRAZIA/ Attenti alla scandalo del perdono di cui non siamo capaci, di A. BrandiraliIL/ Comunità Laudato si', ricostruire Amatrice: non i soldi ma l'opera nuova di un cuore aperto, di M. Mondo