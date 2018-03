Il candidato che pagava 7 euro d' affitto ammesso nel gruppo M5S del Senato | Non è

Pd : Richetti - io candidato? Lo dirò quando decise primarie : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo deciso che a seguito delle dimissioni del segretario, l’assemblea viene convocata per decidere se e quando eleggere un nuovo segretario. Fino ad allora, Martina resta reggente. E poi, abbiamo discusso e ci siamo confrontati, perché era doveroso farlo dopo la sconfitta alle elezioni. Le parole d’ordine non è solo ‘unità’ ma anche ‘rigenerazione’, che è ...

Di Pietro dice che non è candidato alla presidenza del Molise : In una telefonata a una tv locale ha spiegato invece che deve sistemare la campagna e potare l'ulivo della sua tenuta The post Di Pietro dice che non è candidato alla presidenza del Molise appeared first on Il Post.

Catalogna : Torrent - detenuto Sanchez candidato a presidenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Pare che Berlusconi - dopo aver visto la femen al seggio - abbia avuto un ripensamento sul candidato premier : www.forum.spinoza.it L'articolo Pare che Berlusconi, dopo aver visto la femen al seggio, abbia avuto un ripensamento sul candidato premier proviene da Il Fatto Quotidiano.

Silvio Berlusconi sulle elezioni - lo sfogo privato : 'Penalizzati perché non ero candidato io' : Non si aspettava un risultato così deludente Silvio Berlusconi . Certo, il centrodestra è la coalizione che ha ottenuto più consensi ma è un fatto che la Lega abbia ormai superato Forza Italia . E ...

Salvatore Caiata eletto : il candidato indagato che imbarazza il M5S : Il Movimento 5 Stelle fa incetta di voti nei collegi uninominali, e questo risultato porta con sè anche delle conseguenze indesiderate: eletti anche alcuni degli impresentabili del M5S. Come...

Elezioni : boom di voti a Siracusa per candidato M5S che sfiora il 72 per cento : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - boom di voti per un candidato del M5S nel Siracusano, dove il grillino Paolo Ficarra ha ottenuto il 71,72 per cento dei voti nel comune di Priolo Gargallo, con 4.568. Seconda Nicoletta Piazzese di Forza Italia che si è fermata a 956 voti, pari al 15 per cento dei voti.

Elezioni : boom di voti a Siracusa per candidato M5S che sfiora il 72 per cento : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – boom di voti per un candidato del M5S nel Siracusano, dove il grillino Paolo Ficarra ha ottenuto il 71,72 per cento dei voti nel comune di Priolo Gargallo, con 4.568. Seconda Nicoletta Piazzese di Forza Italia che si è fermata a 956 voti, pari al 15 per cento dei voti. L'articolo Elezioni: boom di voti a Siracusa per candidato M5S che sfiora il 72 per cento sembra essere il primo su Meteo Web.

C'è un errore nel nome del candidato : distrutte 1 milione di schede elettorali : Con la conclusione della campagna elettorale è tutto pronto per le elezioni politiche di domenica 4 marzo. Ma la preparazione al voto non è stata...

Renzi : “Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato” : Renzi: “Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato” Renzi: “Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato” Continua a leggere

Renzi : 'Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato' : "Vi chiedo un ultimo sforzo. Siamo davvero a un passo e i dati già ci danno primo gruppo al Senato, ma vogliamo esserlo alla Camera". Lo scrive Matteo Renzi in un messaggio ai sostenitori dem. E ...

Salvatore Giuliano - finalmente un candidato ministro che vive tra i banchi di scuola : finalmente! Quando ieri ho letto il nome di Salvatore Giuliano scelto dal Movimento 5 Stelle per il ministero dell’Istruzione quasi non potevo crederci. Per la prima volta nella storia della Repubblica, qualora dovesse governare Luigi Di Maio, in viale Trastevere siederà una persona che della scuola non solo parla ma la vive ogni giorno. Uno che da anni quando si alza dal letto mette pedi e testa tra i banchi, tra i problemi quotidiani dei ...

Il Cav. annuncia che Tajani sarà candidato premier : Parla Antonio Tajani Economia sociale di mercato, sicurezza, presidenzialismo. Ecco il programma del non-candidato preferito del Cav

Lega serie A - dubbi dei presidenti sul candidato presidente Miccichè : Qualche dubbio anche su Sami Kahale, indicato come ad dal commissario: pure lui ha un curriculum di alto livello, ma non viene dal mondo dello sport. Ha scarsa esperienza. A Malagò non spiacerebbe ...