Il Cagliari blinda Han sino al 2023

(Di domenica 18 marzo 2018) Tre partite da titolare da quando è tornato dal prestito a Perugia. Ed ora ill’attaccante nordcoreano Kwang-Song Han. L’annuncio ufficiale è arrivato dopo la rocambolesca vittoria dei rossoblù a Benevento. La giovane punta, diciannove anni, ha siglato un accordo che lo lega al club fino al 30 giugno. Primo giocatore nordcoreano a debuttare e a segnare nel massimo campionato, Han è rientrato in Sardegna dopo una esperienza al Perugia in B con 7 gol in 19 partite. Ritornato nell’isola ha subito conquistato la fiducia del mister che lo ha messo in campo a Verona con il Chievo e poi dal primo minuto contro il Napoli. Per poi confermarlo nelle gare con Lazio e Benevento. Ha già segnato un gol l’anno scorso con la maglia rossoblù. In questa stagione in Sardegna è ancora a caccia della prima rete anche se con la Lazio ha contribuito in maniera ...