Il Barcellona vince ancora Real Madrid-Girona 0-0 in diretta | risultato LIVE dalle 20 45

Nike e Barcellona - un sodalizio vincente : un video per i 20 anni insieme : Il rapporto che lega il Barcellona allo sponsor tecnico Nike è uno dei più duraturi nel mondo del calcio: ecco il video celebrativo L'articolo Nike e Barcellona, un sodalizio vincente: un video per i 20 anni insieme è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula 1 - a Barcellona vince il maltempo : terza giornata persa : Un solo giro cronometrato, fatto segnare da Fernando Alonso con la McLaren, è il risultato della terza giornata dei test che la Formula 1 sta svolgendo sul circuito catalano del Montmelò. Già partita ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi seconda giornata. La Ferrari convince sul passo gara - la Mercedes è in agguato…. : Se ieri, nel corso della prima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno, cielo plumbeo, pioggia e basse temperature l’avevano fatta da padrone sul circuito di Barcellona, oggi si è rivelato addirittura peggiore vista la comparsa di, addirittura, qualche fiocco di neve nella seconda parte del pomeriggio. No, non avete letto male. La neve, con una manciata di fiocchi, ha fatto la sua comparsa e ha reso ancor più complicate ...

Liga - Barcellona in flessione? Blaugrana obbligati a vincere e dominare : Notizie sul tema LIVE Eurolega Fc Barcellona Real Madrid, cronaca e punteggio in tempo reale Risultati Europa League: si qualificano tutte le favorite. Il Salisburgo agli ottavi ai danni della Real ...

Champions - le quote di Chelsea-Barcellona : Messi vince a casa di Conte : Per la cronaca, il bilancio delle sfide a eliminazione diretta tra le due è leggermente a favore del Barca, passato contro gli inglesi tre volte su cinque. Il Chelsea, però, è avanti nel Conteggio ...

Suarez-Jordi Alba - 2-0 all'Eibar : il Barcellona torna a vincere. Successo per il Siviglia GOL E HIGHLIGHTS : EIBAR-Barcellona: 0-2 16' Suarez , B, , 88' Jordi Alba , B, Il Barcellona mette fine all'astinenza di vittorie in campionato che durava da due turni , pareggi contro Espanyol e Getafe, passando per 2-...

Eurolega : Bertans gela Barcellona - vince Milano : ROMA - Dopo quella di Vitoria, Milano coglie la seconda vittoria esterna , 81-83, di fila passando sul campo del Barcellona e bissando così il successo dell'andata: decisivo a 5 secondi dalla fine la ...

Suarez-Messi - Barcellona vince di misura : Vittoria di misura per il Barcellona al Camp Nou. Contro i baschi dell'Alaves finisce 2-1 con gli ospiti in vantaggio, a sorpresa, con lo svedese John Guidetti. A rimettere le cose a posto hanno ...

Barcellona - Messi : 'Proviamo a vincere tutto' : ... nel Palau Sant Jordi, la 'Pulce' - secondo quanto riportato dal catalano ' Sport ' - si dice contento dei nuovi acquisti: ' Mascherano è partito e un nuovo centrale (il colombiano Yerry Mina , ndr) ...

Barcellona - Messi ha le idee chiare : 'l'obiettivo è il solito - vincere tutto. Turnover? Non è un problema per me' : Lionel Messi ha parlato della stagione del Barcellona, sottolineando come l'obiettivo resta quello di vincere tutto LaPresse/Xinhua ' Le cose stanno andando bene, ieri siamo riusciti a rimontare l'...

Messi : 'Il Barcellona proverà a vincere tutto' : In occasione della presentazione dei nuovi scarpini, nel Palau Sant Jordi, la 'Pulcè - secondo quanto riportato dal catalano 'Sport' - ha riconosciuto che 'fortunatamente le cose stanno andando bene ...