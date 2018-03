Icardi show | Samp travolta

Inter - Spalletti show : le proteste del Benevento e la ‘lite’ Brozovic- Icardi : Brutta prestazione dell’ Inter nella gara di campionato contro il Benevento , ovviamente non è soddisfatto il tecnico Luciano Spalletti , ecco le parole ai microfoni di Premium Sport: “rigore richiesto dal Benevento ? Ranocchia non colpisce la gamba di Cataldi, ma mette la gamba per non farsi fare il tunnel. Quando i due si colpiscono Andrea ha già appoggiato la gamba a terra, anticipando Cataldi. Non lo vedo così netto. Non siamo ...

“Wanda e Mauro - ma che succede?”. Aria di crisi nella coppia supervip? Sui social ecco compare un indizio a sorpresa che molti fan hanno subito notato. Cosa sta succedendo tra la bella showgirl e il suo Icardi (e le reazioni dei fan) : Di sicuro, una coppia che sa come sfruttare i social per far parlare sempre e comunque di sé. Nei momenti in cui le cose vanno alla grande e in quelli in cui, invece, il grigiore sembra essersi impossessato della quotidianità. Per Wanda Nara e Mauro Icardi le cose in questo momento, d’altronde, non vanno certo alla grandissima sportivamente parlando: l’Inter, squadra della quale l’argentino è capitano e bomber principe, ...