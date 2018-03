Icardi da 100 e lode e l' Inter rivede la Champions!

Icardi : 100 gol come Higuain e Ibra. Ma è il più giovane del calcio moderno : Peppino Meazza , il 'Balilla' che dominava gli anni '30, quando toccò quota 100 aveva 23 anni e 32 giorni e non aveva ancora vinto le due coppe del mondo , Italia 1934 e Francia 1938, che ne ...

Inter-Bologna - Icardi a caccia del 100esimo gol in A : Domenica col Bologna l'attaccante può entrare nella storia, ma rischia di farlo anche l'Inter in caso di mancato successo

Inter - Icardi e la carica dei 100 gol. E senza 3 punti si fa la storia : ... rebus Icardi mauro e la carica dei 100 - Per riuscire a "esorcizzare" il Meazza tutti dovranno fare di più e meglio, ma poi serve buttarla dentro e per questo il mondo nerazzurro si aggrappa a ...

Serie A - Inter : Icardi e i 100 gol nel campionato italiano : “Poter decidere di andarsene è crescere”. Bufera dopo l’espressione sui social, ma poi chiarisce: “Voglio i 100 gol in A”. “Resto per il record”. Una frase pubblicata ieri sul suo profilo Instagram aveva allertato i tifosi neroazzurri circa l’ipotesi che potesse lasciare Milano. E invece non era come si pensava; Mauro Icardi, principale bomber di stagione dell’Inter di Luciano ...