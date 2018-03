I vicini non la vedevano da giorni | donna trovata morta nel suo appartamento

MotoGp Suzuki - Iannone : «Siamo tutti molto vicini» : ROMA - molto positivo in conferenza stampa Andrea Iannone: ' La prima parte della stagione 2017 è stata molto difficile, ma alla fine abbiamo recuperato parte del gap ed eravamo più vicini al vertice. ...

“Cosa abbiamo fatto”. Isola - ‘quei’ due e il sesso. Negli ultimi giorni non si parla d’altro e ormai il cerchio dei “sospettati” si è ristretto. Siamo vicini alla verità? L’ultima dichiarazione scotta : Isola dei famosi, quanti gossip (e quante polemiche) in questa tredicesima edizione! Di certo lo scandalo più grosso è quello del canna-gate sul quale ancora non si è riusciti a fare chiarezza. Francesco Monte ha davvero fatto uso di droghe mentre era nella villa insieme agli altri naufraghi? Questo è quello che sostiene Eva Henger che insiste nel dire che Monte ha fumato marijuana. Monte, dal canto suo, si difende e smentisce. Ma ormai, dalla ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Iannone : “Ho grande fiducia - siamo più vicini rispetto all’anno scorso” : Tra i piloti che si avvicinano a questo Mondiale 2018 con la maggior voglia di riscatto c’è, senza dubbio, Andrea Iannone. Il portacolori della Suzuki, infatti, è reduce da un 2017 con pochi sorrisi, ma le aspettative nel nuovo campionato sono decisamente diverse, come ha confermato nella conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio del Qatar. “Sicuramente ho vissuto una prima parte del 2017 molto difficile, ...

Trapani - anziana picchiata da due badanti/ Video - vicini sotto accusa : “Non pensavamo fosse una persecuzione” : Trapani, anziana picchiata da due badanti. Video Mattino Cinque, vicini sotto accusa: “Non pensavamo fosse una persecuzione”. Le ultime notizie sui maltrattamenti subiti dalla 75enne(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Anziana maltrattata dalle badanti - parlano i vicini : 'Non pensavamo fosse una persecuzione' : Sebbene si tratti purtroppo dell'ennesimo fatto di cronaca del genere, c'è un aspetto che rende la vicenda ancora più triste: nonostante la donna urlasse per le violenze subite, nessuno dei vicini ha ...

La banchiera contro i bimbi dei vicini : “Non dormo più da 7 anni” - risarcita con 120 mila euro : La 38enne residente con la madre in un lussuoso appartamento di Londra è stata risarcita con 107 mila sterline. Il giudice le ha dato ragione, stabilendo che la colpa è della famiglia che vive al piano di sopra. "Da quando si sono trasferiti, ho perso la pace. Il mio lavoro ne ha risentito", ha spiegato.Continua a leggere

Londra - vince la causa contro i vicini : "Bimbi urlano - non riesco a dormire" : Sette anni di notti in bianco e di proteste inascoltate sono costate molto care a una famiglia di Londra . Da quando Ahmed e Sarah El Kerrami hanno traslocato nel quartiere di Kensington insieme ai ...

Trapani - anziana picchiata : arrestate due badanti. I vicini sentivano le urla ma non hanno mai chiesto aiuto : Un’anziana di 75 anni di Trapani è stata picchiata e minacciata dalle due badanti che si sarebbero dovute occupare di lei. Le violenze fisiche e psicologiche sono durate settimane e sono state documentate dagli uomini della Polizia che hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna, nel centro storico della città, e arrestato le due. Le badanti, di 36 e 53 anni, invece di assistere e curare la signora malata e bloccata a letto, ...

Picchiata dalle badanti : "I vicini non sono mai intervenuti" : Due badanti avrebbero dovuto assistere e curare una signora di 75 anni di Trapani, malata e costretta al letto, invece la picchiavano, la schernivano e la minacciavano. Gli uomini della Squadra...

Antonietta Gargiulo non potrà essere ai funerali delle figlie I vicini : «Fategliele salutare» : A darle la tragica notizia alcuni familiari insieme ad un team di psicologi dell’ospedale San Camillo, dov’è ricoverata: «Non ricordava nulla». La donna è stata ferita dal marito carabiniere Luigi Capasso, che poi ha ucciso le loro due bambine e si è tolto la vita

Gattuso : 'Domani non si può sbagliare. Stiamo vicini a Kalinic e Silva' : Q uesta squadra ha scritto la storia del calcio mondiale, è una delle più grandi società al mondo. Quando un giocatore arriva al Milan arriva in un grande club, c'è tutto qui: organizzazione, c'è ...

vicini ban permanenti in Rainbow Six Siege : cosa non si dovrà fare : La prossima settimana cominceranno ad arrivare diversi ban in Rainbow Six Siege a causa dei giocatori definiti "tossici". Parliamo di ban permanenti, quindi la questione è davvero seria. Il community developer di Ubisoft per Rainbow Six Siege, Craig Robinson, ha preso la parola fornendo ulteriori dettagli nel Subreddit del gioco: "A partire dalla prossima settimana implementeremo un miglioramento nel sistema che abbiamo usato per bannare i ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la Ferrari non guarda al giro secco. Sebastian Vettel : “Saremo vicini alle Mercedes” : La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei Test di Barcellona. Lo sa bene Sebastian Vettel, che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come ...

Latina - carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie I vicini : 'Non sentiamo più le bimbe' : di Marco Cusumano, Giovanni Del Giaccio e Claudia Paoletti Un appuntato dei carabinieri, Luigi Capasso di 44 anni, ha ferito gravemente la moglie, Antonietta Gargiulo di 39 anni , e si è barricato in ...