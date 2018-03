I rom in fuga dal posto di blocco erano il terrore di Monteverde

Fuga di gas sulla Casilina - interrotta la roma-Centocelle : Fuga di gas in strada a Roma su via Casilina, all'angolo con via Berardi. Sul posto i vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri, al momento è chiusa la linea dei treni Roma-Centocelle.

La scuola dell'infanzia paritaria Monte Massiccio, a Roma, è stata evacuata in via precauzionale per una probabile fuga di gas. Sul posto, in via Conti, sono intervenuti i vigili del fuoco. Le due squadre del comando di Roma sono al lavoro con il supporto del nucleo Nbcr per il controllo della struttura e della caldaia.

Parigi-Nizza 2018 - arriva la fuga nella quinta tappa : Jerome Cousin batte Nils Politt : Altro finale a sorpresa nella Parigi-Nizza, con la fuga che va in porto nella quinta tappa. Sul traguardo di Sisteron esulta il francese Jerome Cousin, che batte in uno sprint a due il tedesco Nils Politt e regala così un altro successo alla Direct Energie. Il gruppo ha calcolato male i tempi ed è arrivato a pochi metri dai due attaccanti. Oggi ha avuto quindi grande importanza la fuga di giornata, partita nei primi chilometri della tappa e ...

Le paure del Pd in fuga da roma : nessun comizio nelle piazze rosse : Laura CesarettiRoma Uno strano finale di campagna elettorale, sottotono e condito non più da ottimismo ma da un diffuso senso di allarme: «È chiaro a tutti quello che rischiamo? Cosa rischia l'Italia? Una maggioranza con Grillo, Salvini e Meloni. Un patto tra la Lega e M5s. Lo dico realisticamente. Senza il Pd primo partito, il Paese rischia un governo estremista», avverte Matteo Renzi.I sondaggi sono secretati per il ...

roma - vigilante sparò e uccise il rapinatore in fuga : 'Fu omicidio volontario' : L'appello: chiamate la polizia, chiamate. E poi una serie di colpi, cinque spari, contro i tre rapinatori in fuga, di cui uno centrato e ucciso sul colpo, e un altro colpito di striscio. S'aspettava ...

Fuga di gas al centro di roma : evacuate due palazzine : Due palazzine e alcuni negozi sono stati evacuati a scopo precauzionale stamattina, in via della Fossa nella zona di via del Governo vecchio nel centro di Roma, a causa di una Fuga di gas. Sul posto ...

roma - banditi rapinano una gioielleria : gli altri negozianti li affrontano all'uscita e li mettono in fuga : Un colpo che avrebbe potuto fruttare migliaia di euro, ma che grazie all'iniziativa di due negozianti è andato in fumo. Siamo a Talenti, in viale Marx. Sono le 16,30 di giovedì...

roma - fuga di gas e scoppio a Monteverde : è il locale di Lavitola : Un'improvvisa fuga di gas, poi un'esplosione che ha fatto tremare l'edificio, dopo qualche minuto, un secondo boato più piccolo, avvertito solo dal cortile interno. Tanta paura ieri a mezzogiorno in ...

roma - esplosione in palazzo a Monteverde : scoppio causato da una fuga di gas : Un'esplosione si è verificata alle 12 circa all'interno di una palazzina in viale dei Quattro Venti, al civico 57, nel quartiere Romano di Monteverde Nuovo. Vigili del fuoco e ambulanze del 118 sono ...