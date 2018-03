I renziani prendono le distanze da Veltroni | Chi vuole aprire a M5S persegue

huffingtonpost

(Di domenica 18 marzo 2018) "Chi continua a sostenere a qualsiasi titolo l'esigenza di apertura del Pd al governo M5S, non ha a cuore il futuro del Pd, ma la sua estinzione. Il governo tocca a chi ha vinto, chi ha perso deve fare opposizione seria e responsabile. È quello che faremo". Lo ha scritto su Facebook Andrea Marcucci, fedelissimo di Matteo Renzi, dopo l'intervista di Walteral Corriere in cui l'ex sindaco di Roma aveva aperto a un dialogo del Pd con il Movimento 5 Stelle a condizioni certe e sotto la regia del Presidente della Repubblica. Una posizione che non è piaciuta aidi stretta osservanza, come Marcucci o Michele Anzaldi.Quest'ultimo è stato più diretto: "Se qualcuno pensasse di mascherare dietro un presunto esecutivo istituzionale l'appoggio del Pd a un governo M5s commetterebbe un inaccettabile tradimento degli elettori. All'opposizione, ma anche...? ...