I dazi di Trump al centro del G20

Trump alza l'asticella nella guerra dei dazi : il prossimo obiettivo è la Cina : NEW YORK - La Cina è nel mirino della prossima e ormai imminente offensiva di Donald Trump sul commercio: l'amministrazione americana, ispirata dai falchi di America First, sta mettendo a punto un ...

Trump : 'UE abbassi i dazi sulle merci USA' : A tale proposito, Larry Kudlow, ex collaboratore di Ronald Reagan e oggi consulente esterno della Casa Bianca, parla di una strategia del presidente americano, mutuata dal mondo del business, per ...

Greggio : anche l'Opec avverte dei rischi legati ai dazi di Trump : ... dal momento che il commercio globale è stato un importante fattore di contributo all'economia mondiale." Petrolio: l'offerta dei Paesi non Opec superà la domanda globale L'avvertimento arriva in ...

Analisti : di Trump sono più pericolosi i dazi dei licenziamenti : ... le turbolenze all'interno della Casa Bianca non dovrebbero influire sull'andamento di mercato; più pericolose risultano invece le conseguenze della guerra commerciale in arrivo qualora la politica ...

USA - Trump firma la realtà dei dazi doganali : esenti Messico e Canada Video : Lo scorso 8 marzo, una nuova misura protezionista per l'economia americana è diventata realta': i dazi doganali sulle importazioni di alluminio e acciaio. Il presidente #USA, Donald #Trump, ha firmato i relativi documenti che ufficializzano dazi doganali del 25% per l'importazione di acciaio e del 10% per le importazioni di alluminio. A presenziare, durante l'atto pubblico, vi erano anche i due segretari al commercio e al tesoro, Wilbur Ross e ...