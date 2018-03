I capricci del Principe Carlo d' Inghilterra Tom Bower | Ossessivo e petulante

“Mamma - basta. Mi fa malissimo”. Per accontentare la figlia la combina grossa. Un capriccio di vanità (comune a tantissime bambine) si trasforma in un incubo : “Era ridotto a brandelli e c’era sangue ovunque” : Un piccolo gesto di vanità, per una mamma britannica e la sua bambina de tre anni si è trasformato in un vero incubo. La bimba, Amelia, desiderava moltissimo avere i buchi all’orecchio, così la madre Ciara Moloney ha voluto accontentarla. Tornate a casa la 28enne voleva toglierle gli orecchini, almeno durante il sonno. Ma Amy non ne ha voluto sapere e ha tenuti e perline a forma di coccinella, pagate 2,99 sterline, per almeno tre ...