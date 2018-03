Hockey | finale | Ladies ko in gara-1

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Renon si qualifica in semifinale - Val Pusteria avrà il match point : Il Renon si è guadagnato l’accesso alle semifinali della Alps League. La squadra campione in carica, dopo aver perso gara-1, ha chiuso la pratica contro Salisburgo, prevalendo al quinto episodio. Una partita che è stata più lottata del previsto, con gli austriaci che sono riusciti a rimontare due gol nel terzo drittel e portare il Rittner fino all’overtime, dove è risultata decisiva la rete dello svedese Oscar Ahlstrom. Passa Renon, ...

PyeongChang 2018 : Italia del para ice Hockey per il bronzo. Azzurri sconfitti in semifinale dagli USA : Prendi la testa, la spalla, in questo sport è facile, c'è molto volume. Abbiamo dimostrato che si possono segnare anche gol strani ma se sono voluti va bene. Contro la Corea dovremo stare molto ...

Sledge Hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Corea del Sud - finale per il bronzo. Data - programma - orari e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della Rai. Gli orari sono italiani , in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi, . SABATO 17 MARZO: 04.

Sledge Hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Corea del Sud - finale per il bronzo. Data - programma - orari e tv : L’Italia dello Sledge hockey lotterà per conquistare una storica medaglia di bronzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale affronterà la Corea del Sud in un incontro che potrebbe rivelarsi leggendario: per la prima volta siamo in corsa per salire sul podio a cinque cerchi, ce la dovremo vedere contro i padroni di casa in un incontro che si preannuncia davvero molto equilibrato e intenso. Planker e compagni ...

Paralimpiadi : Canada in finale di ice Hockey : PYEONGCHANG - Alle Paralimpiadi di PyeongChang giornata di allenamento per il biathlon e lo snowboard, mentre per l'ice hockey si è giocata la prima semifinale tra Canada e Repupplica Ceca , ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Asiago e Jesenice passano in semifinale. Renon allunga - Val Pusteria pareggia : Le serie di quarti di finale della Alps League hanno già premiato due squadre, Asiago e Jesenice, con il passaggio in semifinale (22 marzo). Nessun problema per la squadra italiana, che ha battuto per la quarta volta Vipiteno, imponendo una dura lezione: un 5-1, dopo il vantaggio iniziale dei Broncos, che non lascia repliche e che porta la migliore squadra della regular season dritta in semifinale. Stesso esito della serie tra Jesenice e Olimpia ...

Sledge Hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-USA - la semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della Rai. GIOVEDI' 15 MARZO: 04.00 o 12.00 , orario da definire, Italia vs USA , foto Renzo Brico,

Sledge Hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-USA - la semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia dello Sledge hockey si è qualificata alle semifinali alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri hanno riscritto la storia e per la prima volta potranno lottare per conquistare una medaglia ai Giochi. Si tratta di un traguardo incredibile per Planker e compagni, capaci di battere Norvegia e Svezia per raggiungere un traguardo davvero incredibile. Ora gli azzurri non vogliono smettere di sognare e sono in corsa per ...

Sledge Hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : azzurri EROICI! Svezia al tappeto - storica semifinale per l’Italia! : L’Italia dello Sledge hockey ha riscritto la storia qualificandosi alle semifinali delle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per la prima volta la nostra Nazionale lotterà per le medaglie ai Giochi: gli azzurri hanno realizzato un sogno, hanno compiuto una vera e propria impresa e sono entrati nel mito di questo sport completando una cavalcata davvero incredibile. Dopo aver sconfitto la Norvegia all’esordio e aver perso ...

LIVE Italia-Svezia - Paralimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : gli azzurri per volare in semifinale nello sledge Hockey : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano in campo dopo aver battuto la Norvegia e aver perso con il Canada: oggi contro gli scandinavi vanno a caccia di una storica qualificazione alle semifinali. Planker e compagni sono chiamati alla vittoria: un successo pieno ci garantirebbe la qualificazione matematica, un ...

Hockey su ghiaccio - Alps League 2018 : i risultati di gara 2 dei quarti di finale. Asiago va sul 2-0 - Renon si riscatta : Grandi emozioni nei quarti di finale dell’Alps League di Hockey su ghiaccio: le quattro sfide di gara 2 hanno regalato altrettante vittorie in trasferta. Salta il fattore campo ovunque: Asiago si porta sul 2-0 sul Vipiteno, pur affrontando con tanta sofferenza l’ultimo parziale, per evitare i supplementari. Altrettanto equilibrata la sfida tutta slovena tra Lubiana e Jesenice, risolta all’overtime, precisamente al 76′ di gioco, ...

Hockey su ghiaccio - Alps League 2018 : i risultati di gara 1 dei quarti di finale. Bene Asiago e Val Pusteria : Sono scattati i quarti di finale dell’Alps League di Hockey su ghiaccio: le sfide di gara 1 hanno regalato gol ed emozioni. Salta il fattore campo in due sfide: Val Pusteria espugna il campo del Feldkirch per 2-0, spaccando la partita nell’ultimo terzo di gara e riuscendo a lasciare inviolata la porta. Molto meno attesa la seconda vittoria il trasferta, con il Salisburgo che, con un gol per periodo, è andato ad imporsi per 3-1 in ...

Hockey su ghiaccio - Alps League 2018 : conclusa la regular season. Definito il tabellone dei playoff : le prime quattro hanno scelto le avversarie ai quarti di finale : La regular season dell’Alps League si è conclusa. I verdetti, tra primo posto e playoff, erano già stati emessi ma le ultime otto partite sono state utili per definire la classifica. Asiago era già certa di chiudere in vetta la stagione regolare ed ha legittimato il primo posto con la vittoria per 5-4 contro un Fassa mai domo. Alle sue spalle il Renon, che ha ritrovato la vittoria battendo nettamente per 6-1 Egna. Anche Jesenice era già ...

LIVE Hockey ghiaccio - Finale Germania-OAR (Russia) in DIRETTA : 3-4 - i russi vincono all’overtime e si prendono l’oro a PyeongChang 2018! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-OAR, Finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È uno degli ultimi eventi di questi Giochi, in programma nell’ultima giornata, come da tradizione. Di fronte due squadre differenti. Da un lato i russi, una vera e propria corazzata. L’OAR si è rivelato un rullo compressore, giungendo in Finale con il miglior attacco (23 reti) ed una ...