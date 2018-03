Hawaii Five-0 7 su Rai2 cambia programmazione | dal 20 marzo la serie slitta al martedì

optimaitalia

(Di domenica 18 marzo 2018) Ennesimo cambio diper-0 7 su. Latv, reboot dell'omonima poliziesco degli anni Sessanta,dal lunedì al, a partire dal 20. Dopo una lunghissima pausa, iniziata a maggio 2017 quando la rete ha trasmesso il primo episodio della settima stagione, latelevisiva targata CBS è tornata il 5con la normale messa in onda degli appuntamenti inediti.Dopo neanche due settimane di-0 7nuovamente giorno. Lunedì 19avrebbe dovuto trasmettere il sesto e settimo episodio della nuova stagione, invece al suo posto andrà in onda "Boss in incognito" per motivi ancora del tutto sconosciuti.Di seguito vi riportiamo le sinossi degli episodi. Nel 7×06, intitolato “Dolcetto o scherzetto”, è Halloween e la squadra indaga sulla misteriosa morte di una medium che abitava in una casa ...