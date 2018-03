“Hanno sbagliato tutto” Isola | il duro attacco di Maurizio Costanzo Il giornalista non

caffeinamagazine

: L’Unione Europea vuole continuare a trattare l’Italia come un campo profughi? Hanno sbagliato a capire, la musica c… - matteosalvinimi : L’Unione Europea vuole continuare a trattare l’Italia come un campo profughi? Hanno sbagliato a capire, la musica c… - AntonioTorel79 : @annatrieste Il passaggio sbagliato di Mertens ti fa capire che questi ragazzi nn hanno più benzina!! - senzasinistra : @Ste_Mazzu @gabrisorrenti Il punto e'che una Sinistra politica popolare che capisca e risolva le disuguaglianze no… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Lo scandalo ‘canna-gate’all’dei Famosi ha rivoluzionato l’andamento dell’intero reality. Dopo le accuse da parte di Eva Henger a Francesco Monte, il clima in trasmissione si è fatto sempre più teso. La ex naufraga ha dichiarato in diretta che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe consumato e comprato della droga in Honduras e da allora l’avventura di Monte all’è radicalmente cambiata: Francesco ha deciso di lasciare il reality per tornare in Italia e discutere della questione attraverso i suoi legali. Ma una soluzione non c’è, nessuno sa veramente quello che è accaduto. L’unica cosa che si sa è che questa situazione ha creato malcontento nel pubblico e qualche pensiero di troppo in Mediaset. In tanti hanno detto la loro sulla faccenda e adesso una nuova voce si è unita al coro, e non una voce qualunque.dalle pagine di ...