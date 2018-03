Guardia giurata uccisa | mamma di un arrestato | Non mi vedrà mai più

tg24.sky

: Napoli in stato di fermo 3 minorenni per tentata rapina e omicidio doloso nei confronti della guardia giurata Franc… - poliziadistato : Napoli in stato di fermo 3 minorenni per tentata rapina e omicidio doloso nei confronti della guardia giurata Franc… - repubblica : Napoli, tre minorenni uccidono a bastonate una guardia giurata: il video dell'aggressione - tgr_campania : “Mio padre era una persona tranquillissima”. Parlano i figli della guardia giurata uccisa dai tre minori. ?? interv… -

(Di domenica 18 marzo 2018)di un: "Non mimai più" Il quotidiano La Repubblica ha intervistato le famiglie dei tre minorenni fermati per l’omicidio di un vigilante della metropolitana di Piscinola a Napoli. I giovani l’avevano preso a bastonate per rubargli la pistola e rivenderla Parole chiave: piscinola napolivigilante