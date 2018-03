Guardia giurata uccisa - mamma di un arrestato : "Non mi vedrà mai più" : Guardia giurata uccisa, mamma di un arrestato: "Non mi vedrà mai più" Il quotidiano La Repubblica ha intervistato le famiglie dei tre minorenni fermati per l’omicidio di un vigilante della metropolitana di Piscinola a Napoli. I giovani l’avevano preso a bastonate per rubargli la pistola e ...