GUALTIERO MARCHESI - THE GREAT ITALIAN di Maurizio Gigola 2017

(Di lunedì 19 marzo 2018) "Fondatore della nuova cucinaa" e "chefo più famoso al mondo". Bastano queste sintetiche sentenze per spiegare l'importanza che ha avutonella storia del gastronomia mondiale. Un modo per conoscere più in profondità il grande cuoco è gustarsi (è il caso di dirlo) il documentario- The, che dopo il passaggio in anteprima allo scorso Festival di Cannes arriva in sala in occasione di quello che sarebbe stato il suo 88esimo compleanno (, nato il 19 marzo 1930, è scomparso il 26 dicembre). Il film diè un viaggio tra Storia, testimonianze, colori e sapori.