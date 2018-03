Grandissimo Dovizioso

raisport.rai

(Di domenica 18 marzo 2018) Si riparte da un grande Dovi che in sella alla Ducati ufficiale, ha vinto il Gp del Qatar, prima gara del mondiale 2018. Alle sue spalle il campione in carica Maruez , Honda, battuto in volata da una ...