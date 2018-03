GP Qatar | Moto2 | vince Pecco Bagnaia | Sky Racing Team VR46

Moto2 Qatar - Bagnaia davanti a tutti : prima vittoria in carriera : LOSAIL - Pecco Bagnaia brucia in volata Lorenzo Baldassarri e conquista la prima vittoria in carriera. Bagnaia ha preso la testa della gara alla prima curva, ma nelle curve finali Baldassarri si è ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : ITALIA DA URLO! Francesco Bagnaia vince davanti a Lorenzo Baldassarri - 4° Pasini : Primo dall’inizio alla fine. Francesco “Pecco” Bagnaia conquista la sua prima vittoria nel Mondiale Moto2 (nel 2019 sarà in MotoGP con la Ducati Pramac), iniziando nel migliore dei modi il campionato iridato sul circuito di Losail (Qatar). Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha preceduto, al termine di una sfida appassionante, l’altro centauro ITALIAno Lorenzo Baldassarri (Team Pons). In terza piazza il poleman Alex ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia sfida Alex Marquez - avvio rovente a Losail. Lo spagnolo il più veloce nel warm-up : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale Moto2 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonistI cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà ...

Moto2 Qatar - Bagnaia : «La scelta della gomma sarà decisiva» : LOSAIL - Francesco Bagnaia conquista la terza posizione nella griglia di partenza del GP del Qatar. Pronto ad una gara all'attacco anche Luca Marini che scatterà dalla sesta fila. Pecco ha confermato ...

Moto2 Qatar : pole di Marquez - poi l'Italia : LOSAIL - Buon sangue non mente. Alex Marquez , Kalex Vds, , fratello del campione del mondo di MotoGp, si prende la prima pole stagionale a 2:00.651 nelle qualifiche della Moto 2 a Losail. Subito dietro, in prima fila, c'è la doppietta italiana con Lorenzo Baldassarri in sella a Pons ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Alex Marquez in pole - Baldassarri e Bagnaia lo inseguono. Stupisce Fenati (5°) : Missione compiuta per lo spagnolo Alex Marquez nelle qualifiche del GP del Qatar 2018, prova valida per il Mondiale di Moto2. Il fratellino di Marc era tra i favoriti ed ha confermato le attese siglando la pole odierna con il crono di 2’02″299. Una prestazione frutto di un ottimo lavoro del Team EG 0,0 Marc VDS che ha messo l’iberico nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle una coppia di italiani rampanti: Lorenzo ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Alex Marquez in vetta - Lorenzo Baldasarri (2°) lo marca stretto - bene Luca Marini (5°) : E’ Alex Marquez il più veloce delle prove libere 3 del GP di Qatar 2018 a Losail, prima prova del Mondiale di Moto2. Lo spagnolo dell’EG 0,0 Marc VDS ha ottenuto il crono di 2’01″198 duellando sul filo dei centesimi con il nostro Lorenzo Baldassarri e riuscendo nell’ultimo tentativo a conquistare la vetta della graduatoria. Alle spalle dell’iberico, fratello di Marc Marquez, Baldassarri, per l’appunto, ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Alex Marquez il più veloce - Sam Lowes precede Francesco Bagnaia : Alex Marquez ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 2 del GP del Qatar di Moto2. Il pilota spagnolo ha dettato legge nella seconda sessione, svoltasi sotto la luce dei riflettori e più attendibile circa i rapporti di forza in vista della gara. Il fratellino di Marc (EG 0,0 Marc VDS) ha chiuso con il tempo di 2’00″932, migliorando di oltre un secondo rispetto alla mattina ma soprattutto tenendo un buon ritmo, con i migliori ...