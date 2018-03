Governo | si insediano Camere | conto rovescia per consultazioni Mattarella

meteoweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018) Roma, 18 mar. (AdnKronos) – Con l’insediamento delle nuovein programma venerdì prossimo, scatta ilallaper l’avvio delledel Presidente della Repubblica, Sergio, per verificare la possibilità di arrivare alla formazione di un nuovo, dopo le elezioni del 4 marzo scorso.Prima dovranno costituirsi i Gruppi parlamentari, con l’elezione dei rispettivi vertici, e occorrerà completare l’Ufficio di presidenza della Camera ed il Consiglio di presidenza del Senato. Nel frattempo, dopo la nomina dei presidenti dei due rami del Parlamento, probabilmente tra domenica e lunedì il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, che dovrebbe invitarlo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Anche se naturalmente regna la ...