Governo - Salvini chiama Di Maio : 'Facciamo partire il Parlamento' : 'Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi Di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non abbiamo parlato ...

Salvini : “Mia priorità non è tornare alle urne - ma fare Governo stabile. Pd? Dia una mano a far ripartire Paese” : “La mia priorità non è tornare a nuove elezioni anche se non ne ho paura, perché la Lega non può che crescere”. Lo ha detto Matteo Salvini intervistato questa mattina a Milano a proposito della formazione del nuovo governo. “Farò di tutto perché gli italiani possano avere un governo serio, stabile e coerente, che vada in Europa a farsi rispettare senza prendere lezioni né da Parigi, né da Berlino” L'articolo Salvini: ...

Roberto Maroni contro Matteo Salvini : 'Voglio un Governo di larghe intese. E c'è già la data delle prossime elezioni' : Ora scende in campo anche Roberto Maroni , che si schiera senza indugi contro l'intesa di governo tra Lega e M5s . 'Spero che il centrodestra si confermi, evitando un governo M5s-Lega. Io faccio il ...

Silvio Berlusconi - il retroscena sulla mossa disperata : 'Un Governo con Salvini e il Pd' : Il clima all'interno di Forza Italia sembra quello di un fortino circondato e pronto a cadere sotto i colpi dei nemici. Dopo l'inciampo del voto il 4 marzo, Silvio Berlusconi e buona parte dei ...

L'avvertimento di Maroni a Salvini : "Se fai il Governo con i 5 Stelle - a rischio le giunte regionali con Forza Italia" : "Tecnicamente" un Governo Lega-Cinque Stelle "è possibile con i numeri sì ma penso che sia una missione impossibile e non per chi comanda tra i due, ma per un'incompatibilità tra i due programmi e per le conseguenze che l'alleanza tra Lega e Cinque Stelle avrebbe sulla coalizione di centro destra. Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili: su questo c'è una insuperabile difficoltà nel ...

MATTEO SALVINI A DOMENICA LIVE/ Lega - il candidato premier nel Governo con M5s? Nuovo scontro con Calenda : MATTEO SALVINI a DOMENICA LIVE: il candidato premier della Lega verso un Governo con M5s e Di Maio? I timori di Berlusconi e lo scontro con Calenda, le ultime novità (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Salvini : priorità Governo - non nuovo voto : 13.11 "La mia priorità non è tornare a votare, anche se non ne ho paura perché la Lega non potrà che crescere". Lo ha detto il segretario Salvini. "Farò di tutto per dare agli italiani un governo serio, stabile e coerente, che risolva i problemi del lavoro e vada in Europa a farsi rispettare", aggiunge.Sull'affermazione del Pd di non ritirarsi sull'Aventino, Salvini dice: "Spero diano una mano a far ripartire questo Paese". Per le presidenze ...

Governo : botta e risposta Salvini-Calenda via twitter : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Buona domenica Amici. Calenda dice che i governi Renzi e Gentiloni sono stati fra ‘i migliori della storia d’Italia. Avrà fatto una colazione pesante???”. Lo scrive Matteo Salvini su twitter con lo screenshot di Repubblica.it con Calenda che parla dei governi Renzi-Gentiloni come dei migliori nella storia d’Italia. E via social, sempre su twitter, la replica sarcastica del ministro ...