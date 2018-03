Governo | Rosato | m5s-Lega? preoccupante ma è esito urne

Governo : Rosato - esecutivi Renzi e Gentiloni saranno rimpianti : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "La stagione delle riforme non è finita. Abbiamo fatto tanti errori, ma anche tante cose buone. La stagione dei Governi Renzi e Gentiloni è stata positiva per Italia, tra qualche anno guarderanno indietro e rimpiangeranno quelle stagioni, quando facevamo le cose, quand

Governo : Rosato - esecutivi Renzi e Gentiloni saranno rimpianti : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “La stagione delle riforme non è finita. Abbiamo fatto tanti errori, ma anche tante cose buone. La stagione dei Governi Renzi e Gentiloni è stata positiva per Italia, tra qualche anno guarderanno indietro e rimpiangeranno quelle stagioni, quando facevamo le cose, quando mettevamo le risorse, abbassavamo le tasse e davamo più soldi agli italiani”. A dirlo a Palermo è stato il presidente uscente del ...

Rosato : Pd all'opposizione - chi ha vinto proponga un Governo : Facciano una proposta politica, propongano al presidente della Repubblica un governo, è questo che gli italiani si aspettano. Noi la nostra parte la faremo in modo responsabile dall'opposizione". 7 ...

Rosato : Pd unito starà a opposizione - Governo tocca a M5S e Lega : Roma, 7 mar. , askanews, Il Pd è più unito di quanto non sembri e la sua linea politica è chiara: stare all'opposizione, tocca a Lega e M5S dimostrare di saper governare. Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera, parlando con i giornalisti a Montecitorio manda un ...

Rosato : Pd unito starà a opposizione - Governo tocca a M5S e Lega : ... capogruppo uscente del Pd alla Camera, parlando con i giornalisti a Montecitorio manda un messaggio chiaro a Di Maio e Salvini."Dalla Direzione di lunedì mi aspetto che esca una linea politica ...

Rosato : "Pd mai al Governo con il M5S" : 1.13 "Se i dati fossero confermati è chiaro che per il Pd è un dato negativo". Così il capogruppo Pd alla Camera Rosato. "Noi siamo alternativi al M5S, se hanno i numeri governano e noi staremo all' opposizione, mai al governo con loro". Con questi dati, "la somma del Pd più LeU e Svp dànno il risultato del 2013". Renzi si dimette? "Deciderà lui"."Noi non siamo stati apprezzati.Gli italiani sono andati da un'altra parte.Non penso che ...

Elezioni : Rosato - Pd no a Governo con M5S - D’Attorre ‘così li spingi verso Lega’ : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Pd non è interessato a un governo con i 5 Stelle. Non è questione di antipatia o simpatia ma il M5S ha proposte incredibili” utili solo alla “campagna elettorale”. Lo ha detto Ettore Rosato a Porta Porta. Una chiusura sulla quale è intervenuto Alfredo D’Attorre di Leu: “Però così si spingono i 5 Stelle verso la Lega. Va aperto un confronto e sono convinto che il tema non ...