“Gli ho fatto perdere 177 kg!”. Alberico Lemme circus show. A Domenica Live va in scena il trash che non perdona. Il farmacista porta i rinforzi - ma l’ira di Raffaello Tonon è funesta : “Hai rovinato le persone - faccio nomi…” : Era da un po’ di tempo che non lo vedevamo, a qualcuno non è affatto mancato, ma ai telespettatori che amano un certo tipo di tv, il ritorno di Alberico Lemme a Domenica Live ha fatto molto piacere. E lui non ha deluso le aspettative dei fan. Questa volta il farmacista più famoso dello stivale si è portato i rinforzi, presentandosi in studio un’intera famiglia che, complessivamente, in un anno, avrebbe perso 177 kg affidandosi al ...

Cannagate - Maurizio Costanzo : 'La Henger ha fatto bene a denunciare - che l'Isola scelga meGlio i naufraghi' : Si torna a parlare del 'canna-gate' , vicenda cha ha coinvolto l'intero cast dell'edizione 2018 dell' Isola dei Famosi , ma questa volta a dire la sua è Maurizio Costanzo : il giornalista, sulle ...

Paola Di Benedetto attacca il suo ex : 'Non Gli ho fatto nessuna promessa' : ROMA - Su Leggo.it gli aggiornamenti dell'Isola dei Famosi. 'Storia d'amore è una parola grossa, diciamo che è iniziata una bella frequentazione'. Paola Di Benedetto , uscita dall'Isola dei Famosi, a ...

"Mia moGlie ha rinunciato alla sua carriera per seguirmi. Non avrei fatto le cose che ho fatto senza di lei" : La felicità? "Avere il primo libro tra le mani". Piero Angela superstar, seguitissimo e applauditissimo all'incontro, con 400 persone - nell'ultimo giorno di 'Libri Come', la Festa del Libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma - ha raccontato i 90 anni di storie vissute a cui ha dedicato il suo ultimo libro 'Il mio lungo viaggio' (Mondadori). E con grande generosità ha parlato della sua idea di ...

Detto Fatto - Gli ospiti di Caterina Balivo di questa settimana : Nuova settimana per Detto Fatto , l'appuntamento del pomeriggio di Rai2 condotto da Caterina Balivo in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00. Come da tradizione, il lunedì di Detto Fatto è in diretta ...

Dai Sumeri a Skripal - miGliaia di spie che hanno fatto storia : LONDRA - Le guerre di spie sono vecchie come il mondo, tanto che in America lo spionaggio è soprannominato 'the second oldest profession' , il secondo mestiere più antico della storia, . I primi episodi risalgono ai Sumeri nel 4 mila avanti Cristo. ...

Dalila di Lazzaro : “A 5 anni sono stata violentata : è stato terribile. Gli uomini hanno fatto man bassa” : In un’intervista ad Huffington Post Italia, l’attrice Dalila di Lazzaro svela particolari intimi della sua vita. Diventata un’icona di bellezza negli anni Settanta-Ottanta, nella sua vita ha dovuto affrontare molte difficoltà. “A cinque anni, sì. Mi hanno abusato. È stato terribile. Posso dire solo questo” rivela. Questa è stata però solo la prima volta dice: “Mi hanno abusato ancora. Ma io ne ho avuto ...

Che fine ha fatto Carmelito? La verità sul fiGlio di Candela e Severo - anticipazioni future Il Segreto : Che fine ha fatto Carmelito? Le anticipazioni spagnole del Segreto hanno come argomento principe proprio la scomparsa di Carmelito: Candela e Severo, nell'ultima stagione, cercheranno instancabilmente il bambino, fino a quando non verranno a conoscenza di una drammatica verità. Ci saranno le loro vite in ballo e non sarà facile il periodo che saranno chiamati ad affrontare. Credevano che, una volta messo fuori gioco Cristobal, la loro vita ...

“Tiziano non è padre”. Chi è la bambina. La foto di Tiziano Ferro aveva fatto impazzire i fan : tutti avevano creduto al lieto evento. “La meraviGlia assoluta” - aveva scritto lui - ma adesso viene fuori la verità : Una foto bellissima che ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan. Da un po’ di tempo, Tiziano Ferro aveva dichiarato di avere il desiderio di diventare padre. Poi è spuntata una foto bellissima che ritrae il cantante con un bebè tra le braccia. Lo stupore e la gioia sono stati generalizzati, il web è letteralmente impazzito. Inoltre, l’interprete ha aggiunto una frase che ha mandato tutti in confusione: “La meraviglia ...

Il ministro deGli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia : Il ministro degli Esteri NordCoreano, Ri Yong-ho, è arrivato ieri in Svezia per una visita ufficiale inaspettata. Secondo diversi osservatori, l’incontro tra Ri e i membri del governo svedese suggerisce che sarà la Svezia il paese ospitante dell’atteso incontro tra The post Il ministro degli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia appeared first on Il Post.

LIVE Pagelle Dinamo Kiev-Lazio - Europa League in DIRETTA : 0-1. I biancocelesti non riescono a chiudere i conti. Patric sbaGlia un gol già fatto! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Dinamo Kiev-Lazio CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ARSENAL-MILAN Lazio in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo e, al momento, qualificazione in tasca. I biancocelesti disputano un primo tempo quasi perfetto contro una Dynamo Kiev che pensa solamente a difendersi. Il vantaggio arriva da un bel colpo di testa di Lucas Leiva su corner di un ottimo Luis Alberto, ma il risultato poteva essere anche più ...

“Cosa abbiamo fatto”. Isola - ‘quei’ due e il sesso. NeGli ultimi giorni non si parla d’altro e ormai il cerchio dei “sospettati” si è ristretto. Siamo vicini alla verità? L’ultima dichiarazione scotta : Isola dei famosi, quanti gossip (e quante polemiche) in questa tredicesima edizione! Di certo lo scandalo più grosso è quello del canna-gate sul quale ancora non si è riusciti a fare chiarezza. Francesco Monte ha davvero fatto uso di droghe mentre era nella villa insieme agli altri naufraghi? Questo è quello che sostiene Eva Henger che insiste nel dire che Monte ha fumato marijuana. Monte, dal canto suo, si difende e smentisce. Ma ormai, dalla ...

“Ormai si parlano Gli avvocati”. Maria De Filippi sotto tiro. Quella ‘brutta’ faccenda non è stata affatto digerita e adesso Queen Mary è nei guai. Un fatto che ha lasciato i telespettatori senza parole e che adesso riemerge con forza : “Mi è costato troppo caro…” : Ormai è diventato un scrittore a tutti gli effetti. Valerio Scanu alla sua seconda prova letteraria giura di dire tutta la verità. E stavolta è deciso: fa sul serio. Nel suo secondo libro autobiografico, “Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary”, dal 15 marzo nelle librerie. L’ex star di Amici ha deciso di non fa sconti a nessuno, con una confessione in piena regola, divisa in ventisei voci, che non lascia spazio ...