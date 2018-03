GLI ANNI DEI RICORDI Su Rete 4 il film con Winona Ryder oggi | 18 marzo 2018

“Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni tra GLI ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiduesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni ...

Ballando con le Stelle 2018 - Ivan Zazzaroni smonta Giovanni Ciacci : «Totalmente fuori contesto». E GLI dà zero : Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro “Totalmente fuori contesto“. A Ballando con le Stelle 2018 un giudizio pesantissimo colpisce la coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. E si scatena la polemica. Ad esprimere la severa ma motivata critica è stato durante la diretta Ivan Zazzaroni, che è tornato a manifestare le proprie perplessità di natura estetica sulla coppia di ballerini, rifiutandosi di giudicare la loro esibizione. ...

“Mai una crisi. Che coppia!”. Milly Carlucci - sapete chi è il marito? Sposati da 33 anni - 2 fiGLI - mai un pettegolezzo. Una rarità nel mondo dello spettacolo. Chi è e cosa fa nella vita Angelo Donati - l’altra metà della regina di Ballando con le Stelle : Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti ...

Forti dolori alla testa : padre di famiGLIa muore a 38 anni per un male fatale ed incurabile : Una neoplasia al cervello diagnosticata lo scorso agosto, non gli ha lasciato scampo. Stefano Vanin, di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, lascia la moglie e due figli di 13 e 10 anni. Lunedì il funerale.Continua a leggere

Forlì : prende a martellate la moGLIe nel sonno davanti al fiGLIo di 12 anni. Grave la donna : Un uomo polacco di 42 anni ha cercato di uccidere la moglie a martellate. La donna è ricoverata in gravissime condizioni.Continua a leggere

In miGLIaia per papa Francesco a San Giovanni Rotondo : «Preghiera - piccolezza e sapienza» : papa Francesco è atterrato intorno alle 10 sul campo sportivo Antonio Massa di San Giovanni Rotondo. Ad accoglierlo l?arcivescovo Michele Castoro e il sindaco Costanzo Cascavilla. Un...

Snowboard - Roland Fischnaller : “La Coppa del Mondo più bella - una per ogni fiGLIo. A 38 anni ancora competitivo” : Roland Fischnaller ha conquistato la Coppa del Mondo di PSL, disciplina di Snowboard. L’azzurro ha alzato al cielo la terza Sfera di Cristallo della sua memorabile carriera grazie al successo ottenuto a Winterberg. Queste le dichiarazioni rilasciate dal nostro veterano al microfono della Fis: “Questa è la Coppa più bella perché ero indietro tanti punti ma sono riuscito a recuperare usando bene il cervello. Sono contentissimo, volevo ...

Elezioni - De Luca : “M5s? Ricordo che nell’84 il Pci prese il 34%. Dopo 10 anni è morto - tra GLI applausi - ma è morto” : “Di fronte a qualche tono esagerato dei vincitori di queste Elezioni, Ricordo sempre che nell’84 il Pci aveva raggiunto il 34% dei voti. Poi quel partito, nell’arco di un decennio, è morto. Fra gli applausi, ma è morto”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, in riferimento al M5s. E sottolinea: “Venendo a esempi più vicini a noi, solo tre anni fa Renzi e il ...

Dalila di Lazzaro : “A 5 anni sono stata violentata : è stato terribile. GLI uomini hanno fatto man bassa” : In un’intervista ad Huffington Post Italia, l’attrice Dalila di Lazzaro svela particolari intimi della sua vita. Diventata un’icona di bellezza negli anni Settanta-Ottanta, nella sua vita ha dovuto affrontare molte difficoltà. “A cinque anni, sì. Mi hanno abusato. È stato terribile. Posso dire solo questo” rivela. Questa è stata però solo la prima volta dice: “Mi hanno abusato ancora. Ma io ne ho avuto ...

“Incredibile!”. Sabrina Salerno - 50 anni da bomba sexy. La cantante - emblema deGLI ANNI ’80 - compie GLI ANNI ed è ancora uno schianto : le foto parlano da sole : Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbol emblema degli anni Ottanta. Sabrina Salerno compie 50 anni, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, la Salerno ha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come ...

“Cresciuta in Italia - l’hanno uccisa mentre inseguiva i suoi sogni” : la morte orribile a 18 anni - massacrata senza pietà (e senza motivo) sotto GLI occhi di tutti. Una storia che fa rabbia : Una fine orribile, un caso che non può non scatenare rabbia e indignazione. E che ha visto perdere la vita una ragazza che al nostro Paese era stata legata fin da bambina. Una morte, la sua, che ha fatto infuriare ancora di più gli utenti Italiani una volta emersi i suoi trascorsi nel Bel Paese. Sì perché Mariam Moustafa, di origini egiziana, era cresciuta a Ostia, a pochi passi dalla capitale. La giovane, 18 anni, ha perso la vita dopo ...

Elezioni Cuba - il canto del cigno di un regime alla soGLIa dei 60 anni : Domenica 11 marzo l’isola ha vissuto la seconda tornata di un percorso elettorale che ha coinvolto otto milioni di Cubani. Si completerà il 19 aprile con l’elezione del successore di Raúl Castro. Gli interrogativi di questi giorni non intaccano la realtà di un paese sfinito, che tuttavia non si dà per vinto. Le prospettive di cambiamento potrebbero realizzarsi ancora “in famiglia”. Assemblea Nazionale Un meccanismo complicato, che prima ha ...

BergoGLIo - pellegrinaggio a Pietrelcina a 50 anni dalla morte di Padre Pio : nessun Papa c’era mai stato : Forse nessun santo contemporaneo come Padre Pio ha subito una vera e propria persecuzione dalla Curia romana. Quella Curia che oggi, a distanza di 50 anni dalla morte del frate del Gargano, ha un rapporto di conflittualità abbastanza evidente con Papa Francesco. Lo stesso giudizio molto critico del potente centralismo vaticano, pur con le dovute differenze di ruoli e di epoche, è ciò che accomuna Bergoglio e Padre Pio. E non è un caso se, dopo ...

Cosa resterà deGLI ANNI Novanta : Si chiede esplicitamente che il governo abbia un maggior ruolo nell'economia, con nazionalizzazioni, chiusura delle frontiere, una maggiore redistribuzione. Insomma, quelle che vengono chiamate ...