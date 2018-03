“Giù le mani da mia figlia!” C’è posta per te | dramma della disperazione Finisce in

caffeinamagazine

: A Pasqua fai del bene, adotta anche tu un NEMICO DEL #VAR e strapazzalo di coccole: un piccolo gesto per te, un gra… - FBiasin : A Pasqua fai del bene, adotta anche tu un NEMICO DEL #VAR e strapazzalo di coccole: un piccolo gesto per te, un gra… - luigipellicioli : RT @gdarm55: Patrizia Prestipino: Giu' le mani da Renzi - GiuseppedeloDe : “Giù le mani dal Terzo Valico” Cgil contro i Cinquestelle -

(Di domenica 18 marzo 2018) Ancora una storia difficile. Ancora un brutto caso di Maria De Filippi che stavolta rimane di sasso. La storia di Maurizio e Tina è infatti una di quelle che tocca il cuore e che lo fa sanguinare. Parla di un rapporto perso e di un amore che con tutte le forze cercano di recuperare. Maria ascolta, il pubblico rumoreggia, si divide, ma alla fine la storia si chiude come peggio non potrebbe tra le lamentele dei presenti in sale e una smorfia di tristezzapadrone di casa che, a stento, riesce a trattenersi. Dopo la storia di Pino e Domenica, con il primo che ha deciso di non rivedere la madre, un nuovo duro colpo per Maria che in una serata incassa due no. Ecco la storia. Maurizio e Tina sono genitori di tre figli, ma hanno scritto a C’èper te per recuperare il rapporto con il primogenito Enzo e la moglie Carmela. I due hanno litigato con i ragazzi dopo che Carmela è ...