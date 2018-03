Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro Zazzaroni shock | Mi rifiuto di votare

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro : [live_placement]Ballando con le stelle 2018, la seconda puntata di sabato 17 marzo in Diretta!prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro pubblicato su TVBlog.it 17 marzo 2018 22:53.

Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta 17 marzo : Giovanni Ciacci in versione eroe? : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 17 marzo, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata: Silvan è il ballerino per una notte, quale coppia sarà eliminata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:40:00 GMT)

Giovanni Ciacci E RAIMONDO TODARO/ La coppia di uomini più discussa di Ballando con le Stelle : L’esperto di stile GIOVANNI CIACCI ed il ballerino RAIMONDO TODARO, in gara nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Si riparte dall’ottavo posto con 30 punti.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci al settimo cielo : grossi complimenti dal pubblico : Ballando con le stelle 2018, Gessica Notaro pronta a prendersi la sua rivincita: "Tavares voleva annientarmi. Invece eccomi a ballare, senza paura di mostrare il mio viso"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Ballando con le bufale - Giovanni Ciacci : «In Russia mi hanno censurato». Ma la Rai non ne sa nulla : Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro Allarme rosso. Anzi, russo. A lanciare la denuncia con una certa enfasi è stato Giovanni Ciacci. “In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità” ha affermato il concorrente di Ballando con le Stelle, dando così adito alla tesi di una censura di stampo omofobico perpetrata sulle frequenze del servizio pubblico. Un’accusa pesante, che tuttavia fatica a trovare ...

Ballando con le ‘fake news’ - Giovanni Ciacci : «In Russia mi hanno censurato». Ma la Rai non ne sa nulla : Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro Allarme rosso. Anzi, russo. A lanciare la denuncia con una certa enfasi è stato Giovanni Ciacci. “In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità” ha affermato il concorrente di Ballando con le Stelle, dando così adito alla tesi di una censura di stampo omofobico perpetrata sulle frequenze del servizio pubblico. Un’accusa pesante, che tuttavia fatica a trovare ...

Ballando con le Stelle 2018 / Problemi per Giovanni Ciacci e nuovo sfogo per Carolyn Smith sul tumore : Ballando con le Stelle 2018, anticipazioni e news. In arrivo cambiamenti per Giovanni Ciacci? Le critiche continuano, intanto Carolyn Smith torna a parlare del suo tumore(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:20:00 GMT)

“È una vergogna”. Indignazione a Ballando con le stelle. Milly Carlucci nel mirino per quella scelta che non è piaciuta. A rivelare tutto è Giovanni Ciacci. “Non dovevi farlo” : Ballando con le stelle è sempre un grande successo. Anche l’ultima puntata dello spettacolo condotto da Milly Carlucci ha portato a casa un buon bottino di ascolti. Lo show è stato visto da 4 milioni 205 mila telespettatori pari al 20.7% di share. Ma come tutti i programmi di successo non mancano le polemiche. Quest’anno c’è stata una grande novità con l’introduzione della ‘same sex dance’ che ha avuto ...

Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci e il retroscena su Carlo Conti : Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle: il retroscena su Carlo Conti Sabato 10 marzo Milly Carlucci ha dato il via alla tredicesima edizione di Ballando con le stelle, il fortunato show di Raiuno in cui 13 Vip si sfidano a colpi di tango, rumba, paso doble, jive. Uno dei protagonsti assoluti di questa edizione è Giovanni Ciacci, lo stylist di Detto Fatto, il programma condotto da Caterina Balivo su Raidue dal lunedì al venerdì. Ciacci, ...

Giovanni Ciacci / La polemica : "La mia esibizione in Russia è stata censurata" (Ballando con le stelle 2018) : GIOVANNI CIACCI, ospite a Rtl 102.5, ha parlato della censura avvenuta in Russia della sua esibizione con Raimundo Todaro. E sul rapporto con il giudice Mariotto...(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:17:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE/ Pagelle : il politically incorrect Giovanni Ciacci l'"incapace" Eleonora Giorgi : Prima puntata per BALLANDO con le STELLE. Eleonora Giorgi la peggiore della serata; Giovanni Ciacci si allea con Todaro. Robozao è un pezzo di legno: anzi, di metallo.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Selvaggia Lucarelli : "Siete i Di Maio e Salvini di Ballando con le stelle" : Il personaggio televisivo ed esperto di look, Giovanni Ciacci, è in gara a Ballando con le stelle al fianco di Simone Todaro. I motivi che lo hanno indotto a scegliere un partner maschile.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:52:00 GMT)

Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci inaugura il ‘Ciacci Privé’ : Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle: il debutto di Ciacci Privè Tutto è pronto per Ballando con le stelle. La nuova edizione dello show di Milly Carlucci sta per tornare sul piccolo schermo degli italiani, pronto a contrastare il consolidato successo di C’è posta per te di Maria De Filippi. I concorrenti di quest’anno, così come il pubblico da casa, non vedono l’ora di poter dare il via a questa nuova edizione del ...

Giovanni Ciacci E RAIMONDO TODARO/ “Io la vera star.. vincerò!” (Ballando con le stelle) : Il personaggio televisivo ed esperto di look, GIOVANNI CIACCI, è in gara a Ballando con le stelle al fianco di Simone TODARO. I motivi che lo hanno indotto a scegliere un partner maschile.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:14:00 GMT)