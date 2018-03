Giampaolo | “Samp ha dimostrato di non essere all’altezza”

calcioweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018) “Questa dovevala partita giusta per riscattare la gara di Crotone. Però in queste due ultime partite abbiamodi avere delle carenze sul piano della maturità e della responsabilità. Dovevamo capire che queste sfide possono determinare un cammino diverso: evidentemente non siamo all’altezza”. Marconon nasconde la delusione dopo la pesante sconfitta casalinga della sua Sampdoria contro l’Inter. “Qualche ragazzo non era al top fisicamente, abbiamo dovuto fare qualche cambio forzato ma anche alle sconfitte bisogna dare un verso e noi gli abbiamo dato quello sbagliato -riconosce il tecnico ai microfoni di Premium Sport-. Prendo atto che probabilmente siamo tarati per fare qualcosa di diverso. I giocatori sono delusi e dispiaciuti anche più di me che oltre adeluso sono molto arrabbiato. Devo azzerare le gerarchie forse, devo ...