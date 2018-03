Già chiusi 43 negozi in diverse città Cosa sta succedendo al gruppo Trony

Italiani al voto ma è Già caos. Schede sbagliate - seggi chiusi : la vergogna sulle elezioni : Una serie di errori e contrattempi hanno fatto partire malissimo questa giornata elettorale , si vota oggi domenica 4 marzo, fino alle 23, . A Palermo si sono dovute ristampare nella notte 200.000 ...

Italia - è ancora emergenza maltempo : rischio pioggia gelata sulle autostrade. Chiusi tratti di A1 e A26 : Italia ancora nella morsa del freddo. Dopo il gelo siberiano di Burian che ha portato la neve anche a bassa quota, facendo svegliare persino la Capitale imbiancata, in Italia è ancora emergenza ...

Meteo - a Milano nevica per il terzo giorno consecutivo. Pioggia gelata - chiusi tratti di A26. Senazatetto muore a Mantova : L'Italia vive giorni difficili sul fronte Meteo. Torino e Milano oggi di nuovo sotto la neve. Per il capoluogo lombardo si tratta del terzo giorno consecutivo. Autostrade per l'Italia...

MALTEMPO - PIOGGIA GELATA SULLE AUTOSTRADE/ Neve copiosa a Milano - gelicidio sulla A1 : tratti chiusi per ore : MALTEMPO, PIOGGIA GELATA SULLE AUTOSTRADE: chiusi i tratti dell’A1 e dell’A26. La viabilità non è ancora tornata alla normalità in Italia, con il gelo che continua imperterrito(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:55:00 GMT)

Maltempo - pioggia gelata sulle autostrade : chiusi tratti di A1 e A26 : Ancora Maltempo e disagi in Italia. A causa della pioggia gelata , o gelicidio, sono stati chiusi tratti delle autostrade A1 e A26. La A1 è stata chiusa tra l'inizio della complanare di Piacenza e ...

Disagi sulle autostrade per la pioggia gelata : chiusi tratti dell’A1 : Continuano i Disagi a causa del maltempo sulle strade italiane. autostrade per l’Italia comunica che sono in atto deboli nevicate sulla A1 Milano-Napoli tra Casalpusterlengo e Reggio Emilia mentre a causa della pioggia gelata in atto è chiuso il tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli tra Inizio Complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bolog...

Meteo - allarme pioggia gelata : chiusi tratti di A26 - A1 regolare. Muore assiderato un senzatetto a Mantova : L'Italia vive giorni difficili sul fronte Meteo. Anche oggi molte difficoltà alla circolazione a causa del maltempo nel Centro-Nord. In particolare, per il rischio di pioggia gelata,...

Maltempo con pioggia gelata : chiusi tratti su A1 e sulla A26 : Ancora neve e gelo sull'Italia. Problemi sulla viabilità al centro nord con la chiusura del tratto dell'A1 dalla complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bologna. In Piemonte strade chiuse sulla A26 nel tratto Genova-Gravellona Toce tra gli svincoli per la Torino-Piacenza e la Genova-Ventimiglia. "Come noto, la pioggia gelata - spiega Autostrade per l'Italia - non può essere contrastata con le operazioni di ...

Disagi sulle autostrade per la pioggia gelata : chiusi tratti dell’A1 e dell’A26 : Continuano i Disagi a causa del maltempo sulle strade italiane. autostrade per l’Italia comunica che sono in atto deboli nevicate sulla A1 Milano-Napoli tra Casalpusterlengo e Reggio Emilia mentre a causa della pioggia gelata in atto è chiuso il tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli tra Inizio Complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bolog...

Maltempo - sulle autostrade del Centro-Nord rischio pioggia gelata. Chiusi tratti della A1 e della A26 : ROMA - La gelida perturbazione che ha spaccato in due l'Italia investendo il Centro-Nord continua a far sentire i sue effetti soprattutto sulla grande viabilità. A colpire, in questo caso, è la ...

Maltempo - sulle autostrade del Centro-Nord rischio pioggia gelata. Chiusi tratti della A1 e della A26 : Lo comunica autostrade per l'Italia, ricordando come "la pioggia gelata non può essere contrastata con la salatura del manto stradale". Prima della chiusura,...

Gelicidio - chiusi per pioggia gelata la Milano-Bologna e tratti d’autostrada in Emilia - Toscana e Liguria : L’autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo a Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul tratto autostradale, rendendo immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio. Sono stati interdetti al traffico da questa mattina anc...

Gelicidio - chiusi per pioggia gelata la Milano-Bologna e alcuni tratti d’autostrada in Emilia : L’autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo a Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul tratto autostradale provocando la formazione di ghiaccio. Sono stati interdetti al traffico da questa mattina anche alcuni tratti delle autostrade in Emi...

Maltempo - pioggia gelata sull'Emilia Romagna : chiusi diversi tratti di autostrade : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...