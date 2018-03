Germania | il Bayern si ferma a Lipsia | ko dopo quattro mesi

Germania - Bayern Monaco a valanga : il titolo è sempre più vicino : Il Bayern Monaco travolge l'Amburgo , 6-0, , nella 26/a giornata della Bundesliga e mantiene 20 punti di vantaggio in classifica sulla seconda, che attualmente è lo Schalke 04, vittorioso ieri sera ...

Germania - Bayern senza ostacoli : vinta la classica con lo Schalke : ROMA - E sono nove. Il Bayern Monaco continua la sua inarrestabile marcia verso il titolo. I campioni di Germania battono 2-1 in casa lo Schalke e si portano a 56 punti, a +18 sul Lipsia secondo che ...

Coppa di Germania : Bayern Monaco travolgente - è semifinale : Tutto facile per i bavaresi: il 6-0 in casa del Paderborn regala la qualificazione al prossimo turno. Apre Coman, poi vanno in rete Lewandowski, Kimmich, Tolisso e due volte Robben