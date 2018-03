: RT @michelegiorgio2: #Gaza Dopo un raid aereo israeliano sulla biblioteca della loro università, Mosab e Shady lanciano un appello globale… - frances42830555 : RT @michelegiorgio2: #Gaza Dopo un raid aereo israeliano sulla biblioteca della loro università, Mosab e Shady lanciano un appello globale… - agnesemonica27 : RT @michelegiorgio2: #Gaza Dopo un raid aereo israeliano sulla biblioteca della loro università, Mosab e Shady lanciano un appello globale… -

L'aviazione israeliana ha colpito nella notte una postazione militare dinella zona centrale della Striscia di. Lo ha fatto sapere il portavoce dell'esercito di Israele. L'operazione è avvenuta ore dopo la deflagrazione di un ordigno posto vicino la barriera, che non ha coinvolto soldati e non avrebbe causato vittime. Israele, infatti, considera"responsabile per tutto quello che avviene nella e dalla Striscia", ha dichiarato il portavoce.(Di domenica 18 marzo 2018)