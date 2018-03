Gaza | Israele risponde a ordigno contro esercito | raid su Hamas

Israele ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza - uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni : Tra la sera di sabato e la mattina di domenica l’esercito israeliano ha condotto 18 tra bombardamenti aerei e attacchi con carri armati contro strutture che ha detto appartengono al movimento politico-terroristico Hamas nella Striscia di Gaza. In uno di questi attacchi The post Israele ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza, uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni appeared first on Il Post.

Raid aerei di Israele su Gaza dopo il ferimento di quattro soldati : Lungo la linea di demarcazione con Gaza un ordigno è esploso al passaggio di una pattuglia dell'esercito israeliano. Per reazione un carro armato di Israele ha prima colpito una torretta di avvistamento palestinese e poi sono partiti i Raid aerei

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : razzo da Gaza - poi Israele colpisce Hamas sulla Striscia (2 febbraio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi 2 febbraio 2018, ultim'ora: striscia di Gaza, razzo colpisce Israele che replica e attacca Hamas. Di Maio, "convergenze con gli altri partiti". Risolto giallo Macerata(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:31:00 GMT)

Israele bombarda Hamas dopo lancio di un razzo : "È responsabile di tutte le violenze nella Striscia di Gaza" : Israele ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza in risposta al lancio di un razzo dall'enclave palestinese. Lo ha riferito l'esercito israeliano, precisando che il raid è stato condotto su una postazione di controllo vicino Beit Hanoun, nel nord della Striscia. "L'esercito considera Hamas responsabile di tutti gli atti violenti provenienti dalla Striscia di Gaza" si legge in un comunicato.Fonti delle forze di sicurezza palestinesi ...

Lancio di razzi da Gaza - Israele colpisce "obiettivo terroristico" : Israele ha risposto al Lancio di tre razzi da Gaza con un raid aereo che ha colpito "un'importante installazione terroristica". "Le nostre forze armate - ha precisato un portavoce militare - ...

Israele bombarda dopo lancio razzo Gaza : 9.00 Caccia israeliani hanno bombardato basi di Hamas a Gaza in risposta al lancio di un razzo dalla Striscia di Gaza. Il razzo era esploso ieri sera nel sud di Israele senza causare vittime. Sono 18 i razzi lanciati da militanti palestinesi contro Israele da quando sono esplose le violenze dopo la decisione del presidente Usa, Trump, di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele.

Confine Gaza-Israele : palestinese ucciso : 01.34 Un palestinese di 20 anni ha perso la vita nella Striscia di Gaza per le ferite riportate in scontri con le forze israeliane. Secondo fonti palestinesi gli israeliani avrebbero aperto il fuoco contro il giovane lungo la frontiera che divide Israele dai Territori Palestinesi.