Gattuso | senza la Var non avremmo vinto

Milan - Gattuso senza peli sulla lingua : che bordate a Kalinic : Tre punti preziosi per il Milan contro il Chievo, ecco le parole di Gattuso ai microfoni di Mediaset Premium: “senza il VAR oggi forse non avremmo vinto. Sapevamo che dovevamo fare fatica oggi, abbiamo speso tanto nell’ultimo periodo. Serviva una partita di sofferenza. Abbiamo sbagliato tantissimo, siamo stati troppo lenti. Ci è andata bene, ma siamo contenti. Ora dobbiamo recuperare un po’ di energie. Kalinic? Quando ci alleniamo ...

Ancelotti senza filtri : 'Gattuso non è solo grinta! Juventus da Champions? Vi dico la verità' : Situazioni diametralmente opposte commentate da Carlo Ancelotti, a margine del Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino: "la Juventus può vincere la Champions? È un terno al lotto, resta una ...

Boban : 'Inter senza gioco? Non l'ha mai avuto. Milan e Gattuso - così non basta' : Zvonimir Boban , ex centrocampista del Milan e oggi segretario generale aggiunto della Fifa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del Derby della Madonnina di questa sera, senza tralasciare critiche alle due Milanesi: 'Mi ha sorpreso questa rimonta, ma certo il tempo passato insieme ha aiutato i giocatori a ...

Milan-Inter - Gattuso suona la carica/ "Per il derby voglio in campo undici avvelenati senza alibi..." : Gennaro Gattuso suona la carica in vista del derby che il suo Milan giocherà contro l'Inter: per portare avanti il sogno Champions, Ringhio ha chiesto di vedere in campo "undici avvelenati"(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Mirabelli - il doppio indizio che fa una prova : 'non vedo un Milan senza Gattuso'. E il retroscena su Conte...' : Indiscrezione confermata dalle parole di Massimiliano Mirabelli a Sky Sport . Queste le affermazioni del direttore sportivo rossonero: 'non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che ...

Mirabelli : 'Non immagino un Milan senza Gattuso' : 'Non riesco a immaginare un Milan senza Gattuso'. Suonano come una conferma per la prossima stagione i complimenti del ds rossonero Massimiliano Mirabelli all'allenatore, promosso a novembre dalla ...

Mirabelli : 'Non vedo un Milan senza Gattuso - spero resti molti anni' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Ludogorets , ritorno dei sedicesimi di Europa League, , il ds rossonero Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Sky Sport : 'Siamo sereni, Gattuso un po' meno: è tesissimo come sempre, lui è sempre sul pezzo'. DONNARUMMA - 'E' un patrimonio del Milan e di tutto il calcio italiano, è un giocatore importante e va ...

Gattuso senza freni - la porno-battuta in diretta tv : Non si può certo dire che la telecamera lo metta in imbarazzo. Ennesimo siparietto goliardico di Gennaro Gattuso ieri in diretta su Sky Sport, a margine della partita Milan-Sampdoria. L'allenatore...