Furgone contro slitta a cavalli | cocchiere e animali feriti

Vicenza : scontro tra Furgone e auto - tre feriti : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) - Poco dopo le ore 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Anesolo a Sossano (Vicenza) per lo scontro tra un furgoncino e un’auto: tre feriti tra cui un bambino. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del suem 118 n

Roma : Scontro tra Furgone e auto - un morto : L’uomo è stato estratto dalle lamiere ormai privo di vita Roma – Questa mattina incidente mortale poco prima delle 10 sulla diramazione Roma Sud della A1, all’altezza... L'articolo Roma: Scontro tra furgone e auto, un morto proviene da Roma Daily News.

Bisceglie - Furgone contro muretto : morti 2 fratelli - 25enne arrestato per omicidio stradale : Il giovane, che era alla guida di una vettura coinvolta nell'incidente, è risultato positivo all'alcoltest ed è stato arrestato dai carabinieri.Continua a leggere

Scontro auto-Furgone - un morto : Alle ore 15.50, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 50 Bis ad Arsiè , Bl, per lo Scontro frontale tra un'autovettura e un furgone: deceduta una donna e un ferito. I pompieri intervenuti da ...

Furgone si schianta contro tir - un morto : Grave incidente stradale, stamani sulla Tiburtina Valeria, nel quale un uomo di 62 anni originario di Torre De Passeri , Pe, ha perso la vita. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il 62enne, alla ...

Grave nello scontro fra Furgone e camion in A12 : E' Grave un giovane di 27 anni dopo un incidente tra un furgone e un camion in A12. Lo scontro è avvenuto alle 6 di stamani , 23 febbraio, sulla corsia nord dell'autostrada poco dopo il casello ...

Furgone contro auto sulla sp231 : traffico paralizzato tra Modugno e Bitonto : Questa mattina un incidente, l'ennesimo, si è verificato sulla sp231, nota anche come ex ss98, in direzione sud, alla fine del tratto di strada a quattro corsie con lo spartitraffico. Un Furgone ...

Scontro tra un'auto e un Furgone - muore una ragazza di 19 anni : L'incidente è successo venerdì 9 febbraio a Cavolano, all'uscita dalla bretella autostradale di Sacile est. Ferito un secondo occupante della vettura

Si schianta con il Furgone contro i new jersey sul ponte - 56enne all'ospedale : Si schianta con il furgone contro i new jersey sul ponte, 56enne all'ospedale Il mezzo distrutto dopo l'impatto Approfondimenti ponte di Castelsangiovanni, presto strutture fisiche per impedire il ...

Caluso - petardo contro Furgone - in frantumi il parabrezza : E' successo domenica sera. L'esplosione si è sentita in tutto il centro del paese. Indagini dei carabinieri in corso

Scontro Furgone-auto sulla 106 a Catanzaro - VIDEO - : Un incidente si è verificato sulla statale 106 all'altezza dello svincolo per Catanzaro Sud, uscita quartiere Santa Maria. Lo Scontro è avvenuto tra un furgone ed un'auto, con quest'ultima, per cause ...

Roma - scontro con Furgone : muore centauro : Un motociclista di 45 anni è morto, ieri sera verso le 23, in un incidente stradale avvenuto in piazza della Radio , dal lato di via Pacinotti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ...

Roma - moto contro Furgone in viale Marconi : muore centauro : Incidente mortale nella tarda serata di ieri a piazzale della Radio, angolo via Pacinotti, in zona Marconi a Roma. Nello scontro sono stati coinvolti un furgone e una moto. La vittima, di 44 anni, è ...