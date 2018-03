Francesco Salvi massacra Silvio Berlusconi | ' Poteva essere l' Harvey Weinstein italiano'

Migranti : Salvini contro papa Francesco anche a Natale Video : Di fronte al tema dell’arrivo di migliaia di #Migranti in Italia il leader della Lega, Matteo Salvini [Video], non si ferma nemmeno davanti alle parole di #papa Francesco pronunciate nel giorno di Natale. Per due volte - la sera del 24 durante l’omelia della veglia di Natale, e la mattina del 25 durante l’Urbi et Orbi pronunciato in piazza San Pietro - il papa ha parlato della necessita' di offrire una degna accoglienza a tutti i Migranti che ...