Formula E | Vergne fa il bis in Uruguay | prove di fuga mondiale

Formula E - Vergne vince a Punta del Este : Jean-Eric Vergne ha vinto lePrix di Punta del Este, in Uruguay, sesta prova del campionato di Formula E. Il pilota francese della Techeetah è riuscito a tagliare per primo il traguardo, dopo aver lottato duramente contro lAudi di Lucas Di Grassi. Sul gradino più basso del podio troviamo Sam Bird, con la DS Virgin Racing, che si conferma essere uno dei piloti più costanti finora.La griglia di partenza. Non sono mancati i colpi di scena in ...

Formula E 2018 - GP Uruguay. Vergne per la fuga : Dopo un inizio di stagione deludente il campione del mondo in carica Abt proverà a recuperare terreno sui primi della classe. Impresa che ha il dovere di tentare anche Sebastian Buemi, vincitore in ...

Formula E - Vergne vince l'ePrix di Santiago : Jean-Eric Vergne sugli scudi in Cile: è stato il pilota della Techeetah ad aggiudicarsi l'ePrix di Santiago, terzo appuntamento del mondiale 2017/2018 di Formula E. Vergne ha preceduto il compagno di ...

Formula E : Vergne oltre il contagiri - Lotterer impara in fretta : 'Sono ancora alla ricerca della mia strada: con la macchina, in gara e nei sorpassi, è un mondo tutto diverso . A un certo punto abbiamo perso la radio e non sapevo così quale fosse lo scenario e ho ...

Formula E Cile : vince Vergne che prende il comando : Vergne parte al meglio ma è subito safety car, a causa dell'incidente di José Maria Lopez, ex campione del mondo Wtcc, subito a muro con la vettura n. 6 del team Dragon; così come Maro Engel, illeso ...

Highlights Formula E ePrix Santiago del Cile - la cronaca della gara giro per giro. Il trionfo di Vergne - il disastro Di Grassi : Ennesima delusione per l'ex campione del Mondo FE , già costretto a partire in tredicesima posizione nella griglia per via di una penalità, in questa travagliata stagione, in cui si ritrova ...

Formula E - ePrix Santiago<br> - Vergne guida la doppietta Techeetah : Jean-Eric Vergne ha vinto lePrix di Santiago, in Cile, mettendo così in bacheca la sua seconda vittoria nella categoria. Il pilota francese, partito dalla pole position, ha gestito la prima posizione dal primo allultimo giro, resistendo anche allattacco del compagno di squadra quando mancavano pochi giri alla fine. La Techeetah ha così conquistato la prima doppietta nella categoria. Sul podio sale anche Sébastien Buemi, a bordo della sua Renault ...