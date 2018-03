Fisco : evasione - pagano anche intermediari : ANSA, - ROMA, 18 MAR - La sanzione colpirà non solo chi evade, ma anche chi - commercialisti, avvocati, agenti finanziari, sim, banche - aiuta le società a farlo attraverso complessi schemi finanziari.

Guai per Xabi Alonso : il Fisco spagnolo lo accusa di evasione : Xabi Alonso, ex giocatore del Real Madrid, Bayern Monaco, Liverpool, è stato accusato dal’Avvocatura dello Stato spagnola di tre capi di imputazione per frode fiscale in relazione ai proventi generati dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine tra il 2010 e 2012. Lo scrive oggi ‘El Confidencial’, secondo cui l’ex giocatore è accusato di aver nascosto al fisco spagnolo 4,9 milioni tramite una società con base a ...

Fisco - stretta UE anti evasione sugli intermediari : Teleborsa, - La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo politico raggiunto dagli Stati membri dell'UE, sulle nuove norme in materia di trasparenza per gli intermediari - quali consulenti ...

Fisco : Varese - evasione da 25 mln - sei arresti e sequestri per 2 mln : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Gallarate (Varese) ha scoperto una frode fiscale da 25 milioni di euro e ha eseguito sei misure di custodia cautelare nei confronti di un commercialista, che operava tra le province di Varese, Bergamo e Brescia, e di cinque imprenditori. Due le o

Alexis Sanchez nel mirino del Fisco spagnolo : patteggiati 16 mesi per evasione fiscale : Il cileno eviterà il carcere, pagando inoltre una multa da 600mila euro L'articolo Alexis Sanchez nel mirino del fisco spagnolo: patteggiati 16 mesi per evasione fiscale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Evasione - ecco il risparmiometro Il Fisco entra nei conti correnti Riguarda tutti. Controlli a tappeto : Dopo il redditometro arriva il risparmiometro. L’Agenzia delle entrate aggiunge al suo 'arsenale' per la lotta all’Evasione fiscale uno strumento che si abbatterà sui risparmi degli italiani detenuti sui conti correnti Segui su affaritaliani.it

Fisco - “nel 2017 con la lotta all’evasione recuperati 20 - 1 miliardi”. Ma 6 - 5 arrivano dalla rottamazione delle cartelle : “Il quadro tracciato è incoraggiante“, esulta Pier Carlo Padoan. “Il sentiero stretto sta portando i frutti attesi. La riscossione è in crescita, non è un fenomeno una tantum, ma strutturale”. Nel 2017, ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, l’attività di recupero dell’evasione fiscale ha portato nelle casse dell’Erario 20,1 miliardi, un aumento del 5,8% rispetto al 2016 quanto il risultato si era fermato a 19 ...

