Fiorentina | Sportiello | ' La Sampdoria è vicina | bisogna vincere per l' Europa'

Fiorentina - Sportiello parla del futuro : dalla questione ‘riscatto’ alla sua volontà : Marco Sportiello ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Salotto Viola’ in onda su ‘Italia 7’. Il portiere della Fiorentina ha toccato diversi argomenti, dal futuro all’obiettivo dei viola. Ecco le sue dichiarazioni: “Ancora non ho parlato con la società, adesso ci sono cose più importanti del mio eventuale riscatto. Nel caso non dovessi essere riscattato non ci sarà nessun problema perchè ...

Sportiello - Fiorentina lotta per E.League : FIRENZE, 19 GEN - "Le prime cinque in classifica fanno un campionato a parte. Noi, come Atalanta, Sampdoria, Torino, Milan e mettiamoci anche il Bologna, ci giochiamo un mini-campionato e abbiamo ...