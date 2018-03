Fiorentina | Cognigni | ' Intitoleremo nostro centro sportivo a Davide Astori'

Bucchioni : ‘Ecco cosa mi ha rivelato Cognigni sul mercato della Fiorentina’ Video : Enzo Bucchioni è intervenuto qualche giorno fa in diretta nel mio programma radiofonico denominato 'Filo Diretto con la #Fiorentina', parlando a 360 gradi di Fiorentina. Ecco le principali cose che ci ha raccontato in diretta. Bucchioni: 'Cognigni prima di Natale mi ha anticipato il calciomercato di gennaio della Fiorentina' Enzo Bucchioni è intervenuto nella dodicesima puntata di Filo Diretto con la Fiorentina. Il noto giornalista toscano, ex ...