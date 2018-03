Fiorentina | Cognigni | “ecco il centro sportivo Davide Astori”

calcioweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018) Lacontinua il campionato dopo la morte diAstori, importante annuncio da parte del presidente Marioa Premium Sport: “Non si chiamerà più Campini, maAstori. Questa era la sua casa – ha spiegato– il luogo in cui si recava molto spesso, anche con la sua famiglia, per trascorrere qualche ora di svago. Questa è la prima di tante iniziative per ricordare una persona speciale come lui. C’è stata una totale condivisione da parte del mondo dello sport. Non soltanto da parte di chi ha conosciuto”. L'articolo: “ecco ilAstori” sembra essere il primo su CalcioWeb.