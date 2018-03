FINANZA E POLITICA Italia-Ue | è già pronta una sfida lunga due anni

FINANZA E POLITICA/ Il consiglio del Papa per sbloccare l'impasse del dopo voto : Il discorso di Papa Francesco a Cesena fornisce delle utili indicazioni anche per la situazione POLITICA dopo l'affermazione di Lega e M5S.

Snobbati da politica e FINANZA. Chi rappresenta i millennial in Italia? : I diciottenni che andranno al voto (per la Camera) sono mezzo milione. I partiti hanno difficoltà a intercettarne i bisogni. Vale lo stesso per il mondo delle banche e società di gestione: quasi assenti i prodotti di risparmio ritagliati per le loro esigenze...

FINANZA E POLITICA/ Italia - l'alternativa al servilismo verso Francia e Germania : Per riformarsi e migliorare economicamente, l'Italia ha bisogno del sostegno dell'Europa. CARLO PELANDA spiega in che modo potrebbe ottenerlo.

FINANZA E POLITICA/ Le buste dell'Ue pronte a mettere in scacco l'Italia : Manca meno di una settimana al voto in Italia, ma non tarderanno ad arrivare dall'Europa delle lettere decisamente scomode per chi governerà il Paese.

FINANZA E POLITICA / Fondazioni : la scossa di Guzzetti per il consolidamento : Il presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, gioca d'anticipo sulla scadenza elettorale e prospetta una nuova fase di consolidamento per le Fondazioni bancarie. di NICOLA BERTI

FINANZA E POLITICA/ Il rischio Italia da scongiurare : L’Italia deve cercare di raggiungere un ordine interno per non essere penalizzata dall’Europa e perdere la ripresa. Un rischio da scongiurare per il dopoelezioni. CARLO PELANDA(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI/ Il programma di Visco per il nuovo governo, di S. CingolaniFINANZA/ Il dubbio sulla Borsa (e sul destino di tante imprese), di C. Pelanda

FINANZA E POLITICA/ Usa e Germania - ultima chiamata all'Italia : La situazione sui mercati non è florida e ci possono essere delle conseguenze negative per l'Italia se non riuscirà a prendere le opportune contromosse. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:01:00 GMT)RIPRESA E POLITICA/ Il doppio schiaffo Usa a Italia e Ue, di U. BertoneCROLLO NASCITE/ Campiglio: è in gioco la sopravvivenza dell'Italia

FINANZA E POLITICA/ Italo come Omnitel : il duopolio AV si apre subito all'estero : Mentre l'Italia è in campagna elettorale, su Italo piomba l'offerta del megafondo Gip per entrare nel duopolio dell''Alta velocità. Difficilmente potrà essere rifiutata. di NICOLA BERTI

Barbara Palombelli : 'Politica schiava della FINANZA - il caso Bridgewater è la prova' : La finanza governa la politica , adesso c'è la prova. Almeno secondo Barbara Palombelli . Dopo il duro post su Facebook, la conduttrice torna sull'argomento. Alcuni giorni fa aveva scritto: 'Nel mondo occidentale, non solo in Italia, la politica ha perso potere e leadership. La finanza decide, i governi ubbidiscono. Tutto il resto è noia...'.

Barbara Palombelli : 'La politica non conta più - comanda la FINANZA' : Nel mondo occidentale, non solo in Italia, la politica ha perso potere e leadership. La finanza decide, i governi ubbidiscono. Tutto il resto è noia...'. La dura verità.

FINANZA E POLITICA/ Da Pioltello a Philadelphia - la crescita che non ci aspetta più : C'è un problema che l'Italia condivide con altri paesi avanzati: la stagnante produttività del lavoro, che influisce negativamente sull'economia. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:04:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Se i gattopardi peggiorano la crisi, di G. FabiSPILLO/ Il finto sorpasso della Francia sull'Italia nel fisco, di A. Lagravinese

FINANZA E POLITICA/ Se i gattopardi peggiorano la crisi : L'Italia ha ancora grosse potenzialità, ma è un Paese diviso, dove bisognerebbe superare un rancore che divide il Paese e frena la sua crescita.

FINANZA E POLITICA/ Cosa deve fare l'Italia per difendersi da Trump? : Da Davos è emerso l’allarme per il neo-protezionismo, non certo creato da Trump. L’Italia deve quindi muoversi in modo nuovo sullo scacchiere globale. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:03:00 GMT)TRUMP A DAVOS/ L'allarme in codice di Donald sulla Cina, di S. CingolaniSCENARIO/ L'agenda Marchionne per il nuovo Governo, di S. Cingolani

FINANZA E POLITICA/ La furbata di Draghi per respingere i falchi tedeschi : Mario Draghi è riuscito a sfruttare il ribasso del dollaro per respingere le ipotesi di fine anticipata del Qe gradite ai falchi tedeschi. Il commento di UGO BERTONE(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:03:00 GMT)MERKEL VS TRUMP/ Il protezionismo tedesco dimenticato da "lady surplus" (e dal suo amico Macron), di S. LucianoCROLLO DOLLARO/ La mossa Usa manda in tilt Germania e Francia, di P. Annoni