Filippo Nardi Faccia a faccia con gli ex isolani oppure d’Urso-intervista? Domenica

Domenica Live anticipazioni e ospiti : Loredana Lecciso - Matteo Salvini e Filippo Nardi - talk sull'Isola dei Famosi e dieta Lemme : Dopo il silenzio elettorale delle passate settimane, si ritorna a parlare di politica oggi a Domenica Live : dalle ore 18:00 ci sarà ospite di Barbara d'Urso anche Matteo Salvini, come si legge in ...

Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e il cannagate : Mara Venier e Filippo Nardi dalla parte di Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Nuove rivelazioni di Eva Henger sul cannagate e Francesco Monte: Filippo Nardi e Mara Venier dalla parte di Alessia Marcuzzi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Filippo Nardi/ Si offre come coach di inglese per Amici e mette in discussione Olga Fernando (Verissimo) : Filippo Nardi si propone come coach di inglese ad Amici di Maria De Filippi e mette in discussione il lavoro di Olga Fernando, il pubblico sui social network si scatena. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:41:00 GMT)

Filippo Nardi a Verissimo : “Voglio fare il coach ad Amici” : Verissimo: Filippo Nardi vorrebbe fare il coach ad Amici 17 E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E il primo ospite intervistato da Silvia Toffanin è stato uno degli ultimi eliminati dalla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi: Filippo Nardi. In questa occasione, l’ex naufrago del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi ha parlato del suo rapporto con il figlio e con il padre. E sul finire ...

Filippo Nardi sul cannagate : "Io non uso stupefacenti e sono pure astemio" : Su Leggo.it gli aggiornamenti sul cannagate. "Io non faccio uso di stupefacenti e chi mi conosce sa che sono pure astemio, non bevo né birra né vino". Questa è la...

Filippo Nardi si confessa. "A mio figlio ho chiesto : insegnami a fare il padre" : Un trauma subìto a 9 anni, quando il suo papà è andato via di casa: da quella volta per Filippo Nardi è iniziata una bella sfida. E' questo quello che...

Filippo Nardi/ Coinvolto nel cannagate? Mostra un suo lato inedito nel riabbracciare il figlio Zac (Verissimo) : Filippo Nardi dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, è ospite a Verissimo. L’occasione per parlare del canna gate in cui è stato anche lui Coinvolto e del mancato saluto a Eva Henger.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:30:00 GMT)

Zachary - figlio dei Filippo Nardi/ Il selfie negli studi tv di Cologno Monzese : Zachary Nardi, figlio dell'ex "naufrago" Filippo Nardi, è diventato improvvisamente famoso per la lettera al papà sull'isola e per il commovente abbraccio in diretta di qualche giorno fa...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Verissimo/ Ospiti e diretta 17 marzo : Paola Di Benedetto - Francesco Monte - Filippo Nardi e Carlo Cracco : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 17 febbraio: Paola Di Benedetto, Francesco Monte, Filippo Nardi, Carlo Cracco, Vincenzo Salemme e Katia Follesa nel salotto di Silvia Toffanin.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:00:00 GMT)

Isola - lo 'sfregio' di Filippo Nardi a Eva Henger : cosa ha fatto durante la diretta : FUNWEEK.IT - L'ottava puntata de L'Isola dei Famosi ha fornito parecchio materiale di cui parlare e scrivere agli addetti ai lavori grazie soprattutto al certosino lavoro di Striscia la Notizia che ...

Filippo Nardi/ Riabbraccia suo figlio Zachary in studio e si commuove (Isola dei Famosi 2018) : Filippo Nardi è fuori dall'Isola dei Famosi 2018 ma non di certo dalle sue polemiche e dal canna-gate: Eva Henger lancia pesanti accuse a Striscia la Notizia. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:50:00 GMT)