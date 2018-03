Filippo Ganna Dopo la Milano-Sanremo punta alle Olimpiadi Che tempo che fa

Filippo GANNA/ Il campione del mondo inseguimento reduce dalla Milano-Sanremo (Che tempo che fa) : Nello studio di Che tempo che fa oggi ci sarà FILIPPO GANNA, ciclista campione del mondo dell’inseguimento individuale, che ha corso ieri la Milano-Sanremo(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Ciclismo su pista - Filippo Ganna : “Il record del mondo? Ci proverò. Strada giusta verso le Olimpiadi 2020 - devo crescere” : Filippo Ganna si è laureato Campione del Mondo nell’inseguimento individuale. A soli 21 anni ha conquistato la maglia iridata per la seconda volta in carriera e sembra essere un vero e proprio predestinato del Ciclismo su pista. Il piemontese ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Un ragazzo che non si tira indietro e che vorrebbe anche puntare ai primati, ad esempio al record del mondo di Bobridge (4:10.534 per ...

Ciclismo - Filippo Ganna : “Voglio vincere la Roubaix. Porterò in alto l’Italia alle Olimpiadi 2020” : Filippo Ganna è già entrato nella leggenda del Ciclismo italiano. A soli 21 anni si è laureato Campione del Mondo per la seconda volta nell’inseguimento individuale su pista, salendo sul podio iridato per la terza volta consecutiva. Un vero e proprio predestinato con un futuro luminoso davanti. Il piemontese è raggiante dopo l’affermazione ottenuta nel velodromo di Apeldoorn, anche se il suo sogno più intimo è quello di arrivare a ...

Ciclismo su pista : Filippo Ganna - un trascinatore per il movimento azzurro. Ad Apeldoorn il secondo titolo e non è finita qui… : Un vero e proprio trascinatore per il movimento italiano. Da Elia Viviani a Filippo Ganna: il Ciclismo su pista tricolore continua a crescere, anno dopo anno, e porta a casa risultati clamorosi tra Olimpiadi, Europei e Mondiali. Se a Rio 2016 l’unico alloro l’ha portato a casa il fenomeno di Isola della Scala, con l’oro eccezionale nell’omnium, tra Londra 2016, Hong Kong 2017 ed Apeldoorn 2018 (tutte le ultime ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : il palmares di Filippo Ganna. Arriva il secondo titolo iridato : Una medaglia d’oro magnifica, Arrivata al termine di una prova dominata in lungo e in largo: Filippo Ganna è il nuovo campione del mondo dell’inseguimento individuale nel Ciclismo su pista. Ad Apeldoorn il fenomeno tricolore si è andato a prendere il suo secondo titolo iridato, in un palmares che inizia a crescere anno dopo anno, nonostante il cronoman della UAE Emirates sia solo classe 1996. palmares Filippo Ganna Europei su ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna esalta l’Italia. Elisa Balsamo sfortunata - ad un punto dalle medaglie : Altra giornata emozionante ai Mondiali di Ciclismo su pista 2018 in quel di Apeldoorn (Olanda). Quattro titoli assegnati, una medaglia d’oro per l’Italia che sta continuando a dimostrarsi davvero in forma in questa edizione iridata. Filippo Ganna è stato davvero meraviglioso nell’inseguimento individuale maschile. L’asso della UAE Emirates, dopo aver trascinato ieri al bronzo il trenino azzurro, oggi è riuscito ...

Filippo Ganna - locomotiva d’oro! CAMPIONE DEL MONDO dell’inseguimento individuale. Sei nel mito! : Una locomotiva azzurra sbanca il velodromo di Apeldoorn. Filippo Ganna si riprende il trono abbandonato lo scorso anno e si laurea CAMPIONE del MONDO dell’inseguimento individuale nella rassegna iridata di ciclismo su pista. Sconfitto, come nella finale degli ultimi Europei, il portoghese Ivo Oliveira. Il piemontese festeggia così il secondo oro dopo quello del 2016, che va ad aggiungersi all’argento del 2017 ed ai due bronzi vinti ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna super in finale. Elisa Balsamo da podio nell’omnium : Terza giornata per i Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento in Olanda, in quel di Apeldoorn. Si è cominciato come di consueto con la sessione pomeridiana, che è un preludio a quella serale che assegnerà le medaglie (quattro titoli in palio oggi). Nell’inseguimento individuale al maschile si conferma al top a livello internazionale Filippo Ganna: l’azzurro, primo due anni fa e secondo nella scorsa stagione, ha strappato ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l’oro inseguimento. Programma - orario d’inizio e tv : Oggi venerdì 2 marzo, Filippo Ganna disputerà la Finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2018 di Ciclismo su posta. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) l’azzurro si è già garantito la terza medaglia iridata consecutiva in questa specialità dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017: a 21 anni può entrare nella leggenda ma dovrà superarsi. L’azzurro, infatti, si troverà di fronte il portoghese Ivo ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Che partenza per Elisa Balsamo nell’Omnium : seconda nello scratch! E’ il giorno di Filippo Ganna : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare (venerdì 2 marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Dopo l’incetta di medaglie (addirittura tre) arrivata ieri, gli azzurri vogliono andare a caccia di altri successi. Per il Bel Paese in pista due assi nella manica: Elisa Balsamo nell’omnium, che ha in programma due prove nella sessione pomeridiana e due in quella serale, e Filippo Ganna ...