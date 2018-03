Filippine | incendio in hotel a Manila | 4 morti VIDEO

Filippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti e 19 dispersi | Foto | Video : Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l'ausilio di un elicottero

Filippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti e diversi dispersi : Almeno quattro persone sono morte in un incendio scoppiato in un hotel a Manila, nelle Filippine. Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l'ausilio di un ...

Filippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti - persone ancora intrappolate | Video : Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l'ausilio di un elicottero

Filippine - incendio in un hotel a Manila : 4 morti - persone ancora intrappolate | Video : Filippine, incendio in un hotel a Manila: 4 morti, persone ancora intrappolate | Video Oltre 300 ospiti del Pavilion hotel and Casino sono stati evacuati, alcuni con l’ausilio di un elicottero Continua a leggere L'articolo Filippine, incendio in un hotel a Manila: 4 morti, persone ancora intrappolate | Video proviene da NewsGo.